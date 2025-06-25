19-річній дівчині загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна

У Харкові контррозвідники Служби безпеки України та поліцейські затримали російську агентку, яка здійснила теракт проти військовослужбовців Збройних сил. Унаслідок вибуху загинув 26-річний військовослужбовець, його 29-річний побратим отримав тяжкі поранення.

Як повідомили в пресцентрі СБУ, 20 червня цього року 19-річна дівчина, яка представилась волонтеркою, передала оборонцям Харкова моторолер, у багажнику якого був захований саморобний вибуховий пристрій (СВП). Того ж дня, коли біля скутера перебували двоє військових, співробітники російської спецслужби активували вибухівку.

За даними слідства, росіяни завербували 19-річну харків’янку через телеграм-канали з пошуку роботи. Під керівництвом ворога фігурантка виготовила вибухівку у себе вдома. Для цього вона придбала побутові хімікати, акумулятор, дроти й два телефони для дистанційного підриву.

«Готову вибухівку фігурантка привезла на місце стоянки скутера та заховала СВП в його багажнику. За допомогою камери, яка була замаскована на місці спланованого теракту, російські спецслужбісти відстежили прибуття військових на локацію», – ідеться в повідомленні.

Скутер, який підірвали російські спецслужбовці (Фото СБУ)

Після вчинення злочину терористка намагалася сховатись, але за кілька годин після вибуху її затримали правоохоронці.

Під час обшуку у зловмисниці вилучили невикористані компоненти вибухового пристрою і телефон із доказами роботи на росіян.

19-річній дівчині оголосили підозру за ч. 3 ст. 258 КК України (терористичний акт, який призвів до загибелі людини). Вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що у Харкові затримали двох російських агентів, які намагались підірвати військовослужбовця ЗСУ. Потерпілий отримав множинні осколкові поранення, однак його вдалось стабілізувати.