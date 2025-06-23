Двох зловмисників затримали та повідомили їм про підозру за трьома статтями ККУ

СБУ спільно з Нацполіцією затримали двох російських агентів, які намагалися підірвати військовослужбовця ЗСУ у Харкові. Чоловіки заманили бійця у двір одного з будинків та підірвали саморобну вибухівку, щоб вбити військового, повідомили у пресслужбі СБУ у понеділок, 23 червня.

За даними правоохоронців, підрив військового стався у Харкові 14 червня. Тоді завербовані росіянами у телеграм-каналах «легкого заробітку» чоловіки підготували замах на бійця ЗСУ.

Завербовані агенти заманили військовослужбовця у двір одного з п’ятиповерхових будинків у місті під виглядом зустрічі з нібито знайомою дівчиною. Перед тим, за інструкцією російського куратора зловмисники виготовили вибухівку, яку наповнили гайками для збільшення зони ураження.

Вибухівку чоловіки сховали біля під’їзду будинку, куди заманили військового. За допомогою дистанційного керування з телефону агенти підірвали СВП.

«Унаслідок спрацювання СВП потерпілий отримав множинні осколкові поранення, але наразі його стан стабілізовано», – повідомили у пресслужбі СБУ.

СБУ та Нацполіція встановили особи підривників та затримали їх за місцем проживання, коли вони намагалися знищити докази замаху на військового. Їм повідомили про підозру за:

ч. 2 ст. 258 ККУ (теракт);

ч. 2 ст. 263-1 ККУ (незаконне виготовлення вибухівки);

ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне зберігання вибухового пристрою).

Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави.