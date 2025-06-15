Жінці загрожує довічне ув'язнення

Служба безпеки України затримала на Хмельниччині російську агентку, яка коригувала ракетні удари окупантів по регіону. Крім того, її викрили на виготовленні вибухівки для скоєння терактів, повідомили у пресслужбі СБУ у неділю, 15 червня.

За даними правоохоронців, 59-річну безробітну мешканку Хмельницької області завербували російські спецслужби через телеграм-канали. Жінці дали завдання відслідковувати локації Сил оборони та передавати координати росіянами – найбільше окупантів цікавили запасні командні пункти та адміністративні будівлі ЗСУ на Хмельниччині.

«Для конспірації фігурантка приховано знімала військові об’єкти, імітуючи телефонну розмову, коли проходила повз них», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що російські спецслужби також дали зрадниці завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій для скоєння теракту в регіоні. Жінка придбала всі необхідні компоненти для вибухівки, проте не встигла їх скомпонувати.

Зловмисницю затримали поблизу військової частини, коли вона намагалася отримати розвіддані. Під час обшуків за її місцем проживання правоохоронці виявили компоненти для вибухівки.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави.