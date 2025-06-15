24-річному рівнянину загрожує довічне позбавлення волі

Служба безпеки України затримала на Рівненщині російського агента, який готував удари по військових об’єктах в регіоні та шпигував за переміщенням Сил оборони. Про це повідомили у пресслужбі СБУ у неділю, 15 червня.

За даними слідства, 24-річний безробітний рівнянин, якого завербував кадровий співробітник центрального управління ФСБ Ілья Кудрявцев, за грошову винагороду збирав координати військових об’єктів для повітряної атаки росіян. Чоловіка завербували через телеграм-канали для «легкого заробітку».

«Після вербування агент отримав від куратора інструкції з пошуку військових об’єктів, дорозвідки “на місцевості” та передачі координат. Щоб виконати завдання, фігурант встановив у своєму авто приховану камеру, а потім об’їжджав місцевість та фіксував на відеопристрій локації Сил оборони», – повідомили у пресслужбі СБУ.

24-річного рівнянина викрили під час того, як він знімав зовнішній периметр військового об’єкта. Його затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). На місці події в затриманого виявили телефон та камеру прихованого спостереження із доказами роботи на росіян. Після цього СБУ провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони на Рівненщині.

Зраднику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою.