31-річний одесит намагався підірвати українського військового

Співробітники Служби безпеки України затримали в Одесі 31-річного чоловіка, який намагався скоїти замах на українського офіцера Збройних сил України. Про це у суботу, 14 червня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, росіяни завербували чоловіка через телеграм-канал, де той шукав можливість заробити «легкі гроші». Спочатку російський агент на замовлення окупантів підпалив військовий автомобіль. Після цього росіяни наказали зловмиснику організувати замах на офіцера ЗСУ. Зрадник мав забрати саморобну вибухівку із заздалегідь підготовленої схованки та закласти її біля військового.

«Завданням агента було закласти вибухівку з осколковими елементами ураження на дитячому майданчику в одному з житлових районів Одеси. Потім російські спецслужбісти планували дистанційно активувати СВП за допомогою мобільного телефону, яким була споряджена вибухівка», – йдеться у повідомленні СБУ.

Однак українська спецслужба вчасно вкрила російського агента та затримала його після того, як він заклав вибуховий пристрій на місці запланованого теракту. Затриманому оголосили підозри у закінченому замаху на вбивство, умисному знищенні майна шляхом підпалу та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 12 червня СБУ повідомила про затримання 36-річної жительки Одещини, яка на замовлення російської спецслужби виготовляли вибухівки для терактів.