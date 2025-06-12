Затриманій загрожує до 12 років позбавлення волі

На Одещині співробітники Служби безпеки України затримали агентку російської воєнної розвідки, яка виготовляла вибухові пристрої для терактів. Про це у четвер, 12 червня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, росіяни завербували 36-річну безробітну жительку Білгород-Дністровська через телеграм-канали, де зрадниця шукала легкий підробіток. За завданням окупантів, спочатку жінка отримала від куратора геолокації схованок пластиду.

«Потім зловмисниця працювала з вибухівкою в орендованій квартирі: підсилювала її гайками та приєднувала до СВП мобільні телефони для дистанційного підриву. Готові засоби ураження фігурантка закладала до схованок, координати яких отримувала від російського ГРУ», – йдеться у повідомленні СБУ.

Виготовлені жінкою вибухівки були призначені для інших російських агентів, які погоджувалися на виконання терактів. Слідчі встановили, що у січні 2025 року однією із таких закладок скористалася 21-річна переселенка з Донеччини. Вона на замовлення росіян готувала підриви біля адмінбудівлі ЗСУ та припаркованого поруч авто на Одещині. Терористку затримали одразу після закладки вибухівки.

Після цього агентка, яка виготовляла вибухівки, припинила злочинну діяльність та намагалася уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ викрили та затримали жінку. Під час обшуку у неї вилучили телефон із доказами роботи на російську спецслужбу. Затриманій оголосили підозру у вчинені терористичного акту (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України), їй загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна. Наразі жінка перебуває під вартою без права на внесення застави.