Російському агенту загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна

Служба безпеки України у понеділок, 2 червня, затримала російського агента, який готував серію нових терактів у Києві. Він планував підриви авто, що належали військовослужбовцям Сил оборони.



Безробітний киянин, якого росіяни завербували через телеграм-канал, збирався знищити 3 автомобілі українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Чоловік мав закласти вибухівку під машини, а російські спецслужбісти – дистанційно підірвати їх разом із військовими.

Слідчі встановили, що окупанти спочатку протестували агента на декількох підпалах, які він вчинив у Києві. Після цього зрадник отримав від куратора інструкцію на виготовлення вибухівки та завдання на підрив авто.

«Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його у зйомній квартирі, яку він орендував для конспірації. На момент затримання терорист налаштовував віддалений доступ окупантів до двох телефонів з СВП, через які росіяни планували активувати вибухівку», – йдеться у повідомленні.



Наразі російському агенту повідомили про підозру, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. В СБУ зазначили, що затриманий співпрацює зі слідством та дає викривальні покази щодо російських замовників.

Нагадаємо, 26 травня співробітники Служби безпеки України та Нацполіції викрили агентурну групу Росії, яка за допомогою відеореєстраторів коригувала ракетні удари на Сході, Півдні та Заході України.