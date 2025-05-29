Ворожим агентом виявився 45-річний працівник одного з комбінатів у Богодухівському районі

Служба безпеки України затримала 45-річного інформатора ФСБ, який готував прорив російських диверсійно-розвідувальних груп на північ Харківщини. Про це спецслужба повідомила у четвер, 29 травня.



Зловмисник розвідував маршрути для російських диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються здійснити прорив вглиб території регіону. Його завданням було знайти і запропонувати дороги в обхід оборонних позицій ЗСУ і Держприкордонслужби. Також зрадник наводив керовані авіабомби на позиції Сил оборони та об'єкти критичної інфраструктури в прикордонних районах області.



Ворожим агентом виявився 45-річний працівник одного з комбінатів у Богодухівському районі. Під виглядом робочих поїздок він об’їжджав прифронтові території біля північного кордону, де знімав локації українських військ на камеру телефону.



«Зібрані координати він позначав на гугл-картах, а потім відповідні скріншоти надсилав своєму куратору з ФСБ. Співробітники СБУ викрили інформатора ще на початковому етапі його розвідактивності й затримали за місцем проживання», – зазначають у повідомленні.



Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 17 травня українські військові зірвали спробу російських військових перетнути державний кордон України у Харківській області.