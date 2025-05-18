Сили оборони відбили ворожі штурми поблизу Богуславки та Загризового

Українські військові зірвали спробу російських військових перетнути державний кордон України у Харківській області. Про це у неділю, 18 травня, повідомило Оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця».

За даними військових, у суботу, 17 травня, російські військові намагалися перетнути державний кордон України.

«Нівельовано спробу перетнути державний кордон України в напрямку Строївки», – йдеться у дописі.

Відзначимо, що Строївка – це село у Харківській області, яке розташоване неподалік кордону з Російською Федерацією.

Також Сили оборони відбили ворожі штурми поблизу Богуславки та Загризового на Куп’янському напрямку.

Нагадаємо, 17 травня бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила та суміжних підрозділів ЗСУ зупинили штурм російських загарбників у Часовому Яру Донецької області.