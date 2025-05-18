Бронемашина окупантів з десантом намагалась прорватись до українських позицій

Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила та суміжних підрозділів ЗСУ зупинили штурм російських загарбників у Часовому Яру Донецької області. Про це у суботу, 17 травня, повідомили на сторінці бригади.

В смузі відповідальності 24-ї ОМБр імені короля Данила бронемашина окупантів з десантом намагалась прорватись до українських позицій. Проте Сили оборони зупинили плани росіян, ліквідувавши МТ-ЛБ та 13 загарбників.

«Силами бригади та дружніх підрозділів ворожа броня була спалена під час вигрузки піхоти. В підсумку: знищено МТ-ЛБ та 13 загарбників. Оборона Часового Яру триває», – додають у дописі.

Британські розвідники зазначають, що російські авіаційні та артилерійські удари майже знищили більшість житлових районів міста Часів Яр. Та українські війська продовжують утримувати оборону в кількох укріплених будівлях.

«Бої за Часів Яр та Торецьк тривають уже рік, а Росія займає більшу частину обох районів, але досі так і не змогла повністю консолідувати контроль або скористатися повільним просуванням», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 травня стало відомо, що українським військовим вдалось покращити тактичне положення на трьох ключових напрямках у зоні відповідальності тактичної групи «Вугледар» в Донецькій області.