Українські військові продовжують тримати оборону

Росія веде проти України війну на виснаження, застосовуючи для цього об’єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тис. солдатів. Про це у четвер, 15 травня, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

За словами Сирського, активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км. Для ведення війни Росія застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тис. солдатів. Українські військові продовжують тримати оборону.

«Незважаючи на дипломатичні заклики, Росія не відмовляється від досягнення попередніх цілей на полі бою; Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб. Наші воїни продовжують вести ефективну оборонну операцію, завдаючи ворогу значних втрат», – додав головнокомандувач ЗСУ.

Додамо, що минулої доби, 15 травня, на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Тут захисники зупинили 75 штурмів у районах населених пунктів Малинівка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Мирноград, Троїцьке, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, Промінь, Котлине, Котлярівка, Троїцьке та в напрямках Зорі, Новосергіївки, Попового Яру, Старої Миколаївки.

Нагадаємо, Forbes 1 травня писав, що у квітні 2025 року російським окупантам вдалося захопити близько 68 квадратних миль (176 км2) території України. Однак заради цього росіяни втратили 4800 одиниць техніки й понад 36,6 тис. загиблих і поранених солдатів.