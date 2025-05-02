Кремлю щомісяця вдається призивати 30 тис. нових солдатів

За нинішніх темпів просування Росії знадобляться століття і десятки мільйонів жертв, щоб захопити Україну. Про це ідеться в матеріалі Forbes, опублікованому 1 травня.

У квітні 2025 року російським окупантам вдалося захопити близько 68 квадратних миль (176 км2) території України. Однак заради цього росіяни втратили 4800 одиниць техніки й понад 36,6 тис. загиблих і поранених солдатів. Такі цифри наводить статистик, який збирає дані переважно з офіційних українських джерел, зокрема Генерального штабу ЗСУ.

Водночас за словами Конрада Музики, аналітика польської компанії Rochan Consulting, того ж місяця українські втрати були «мінімальними».

Загальна площа України становить 233 тис. квадратних миль (603,4 км2), 19% з яких наразі окуповані РФ. За нинішніх темпів просування і втрат, росіяни захоплять решту України у 2256 році ціною 101 млн загиблих і поранених. Нинішнє населення Росії – 144 млн людей.

Попри великі втрати, Кремлю щомісяця вдається призивати 30 тис. солдатів, заявив командувач сухопутних військ США в Європі генерал Крістофер Каволі. Оскільки багато поранених згодом повертаються на фронт, ЗС РФ щомісяця набирають більше людей, ніж втрачають.

В результаті російські сили в Україні фактично зростають. Зараз вони налічують не менше 600 тис. військових, що є «найвищим показником за весь час війни й майже вдвічі перевищує чисельність сил на початку вторгнення» в лютому 2022 року, сказав Каволі.

На думку заступника керівника відділу Східної Європи і Євразії Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки Яніса Клюге, рекордні набори «зумовлені високими бонусами при вступі на службу й обіцянками, що війна скоро закінчиться».

Крістофер Каволі зазначає, що РФ витрачає на оборонну сферу 40% усіх державних витрат, що є найвищим показником з часів холодної війни. Для порівняння, США витрачають лише 13% свого федерального бюджету на військові потреби.

Щоб продовжити спонсорування війни, президент Росії Владімір Путін торік підвищив особисті та корпоративні податки. Також російський диктатор, його міністри й генерали налаштовані на тривалу війну, яка може вийти за межі України.

«Російський режим перебудував свої військові, економічні та соціальні структури, щоб витримати те, що він називає довгостроковою конфронтацією із Заходом – системні зміни, які ілюструють наміри Росії протистояти нам в найближчому майбутньому», – сказав Каволі.

Нагадаємо, 29 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що влітку 2025 року Росія «готує щось» у Білорусі, прикриваючись військовими навчаннями. Президент не виключив, що це може бути підготовка до нового наступу на Україну чи сусідню Литву і Польщу.