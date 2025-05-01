Роберт Бровді на позивний «Мадяр» у лютому 2022 року поставив на паузу свій бізнес та став до лав Територіальної оборони. Разом з побратимами брав участь у звільненні Київщини та правобережжя Херсонщини, а нині є творцем та командиром 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» – одного з найуспішніших з’єднань безпілотних систем у складі Сухопутних військ ЗСУ.

Ми зустрілися в одному з прифронтових районів буквально на годину, щоб поговорити про найважливіше: ефективність українських дронів, новітні технічні рішення на полі бою та їхню еволюцію, про мотивацію бійців бригади «Птахи Мадяра» та масштабування їхнього досвіду. А також про те, як воюють окупанти й про стратегію, яка здатна завдати поразки російському агресору.

Арсенал «Птахів Мадяра» – українські дрони та власна інженерія

Пане «Мадяре», чи можете ви кількома словами пояснити, як ваша бригада досягає результатів на полі бою?

Ми навчилися якісно і професійно вбивати ворога тими засобами, які створюють в Україні. А в Україні створюють найкращі у світі дрони. Про це свідчить досвід нашої 414-ї бригади, яка протягом трьох років виросла з відділення.

У нас на озброєнні є лише окремі дрони іноземного виробництва. Це деякі види розвідувальних «крил», ну і квадрокоптер «Мавік», йому немає альтернативи. Всі засоби ударного характеру – це і FPV-дрони, і оптоволоконні комплекси, всі засоби РЕБ/РЕР [радіоелектронної боротьби/розвідки], РЛС [радіолокаційні станції], нічні бомбери, камікадзе – це все українські розробки. Це виробництво, яке щоденно адаптується, тому що в Україні – коротке плече від фронту до інженерів. У бригаді ми також маємо потужну інженерію.

Роберт Бровді на позивний «Мадяр». Фото Іллі Русачкова, 1 ЦІКП

Як організовані ваші інженерні служби?

Маємо чотири інженерні підрозділи, які забезпечують бригаду всім необхідним і перебирають на себе відповідну логістику. Є склад запчастин і підготовлені спеціалісти. Будь-який борт, який ще вночі виконував бойові задачі й був пошкоджений, але повернувся, на ранок уже в майстерні. Наявні комплекти запасних частин дозволяють його швидко привести до ладу і повернути для виконання бойових задач.

Наскільки українські дрони, які постачаються на фронт, готові до бойового застосування?

Абсолютна більшість дронів, що постачається, має бути кастомізована [адаптована до використання]. Причини – зміна ситуації на фронті та зміна частот, п*рські [російські] розробки щодо впливу на БпЛА... Виробник за всім тим не встигне. І якість покращення технічних характеристик дронів залежить від ступеня кваліфікації інженерів, що працюють в нашій команді.

Наприклад, йдеться про вантажопідйомність БпЛА, про бажану глибину проникнення у ворожий тил і співвідношення дальності польоту та ваги бойової частини. Відповідні зміни дозволяють виконати задачі на глибині у 6-8 разів більшій, ніж розраховано за ТТХ [тактико-технічними характеристиками] дрона. Робиться це не для фіксації у книзі рекордів Гіннеса, а щоденно, на регулярній основі, бо це дає найбільшу перевагу там, де пі*р [окупант] не очікує неприємностей.

Які варіанти виявилися найбільш ефективними з усього наявного спектра БпЛА, з усіх способів їхнього використання?

Поява на фронті безпілотників та нарощування питомої ваги уражень ними ворога навіть для найконсервативніших командирів призвело до залежності від цих засобів. І тепер є інша біда: деякі командири це все використовують невміло, в ручному режимі...

Саме тому на конкретній ділянці фронту завжди мають бути окремі профільні підрозділи, що, попри побажання командирів на цій смузі, займаються патрулюванням і опікуються особовим складом... Гаразд, насправді це все трохи по-іншому працює. Вже не уявляємо собі життя без дронів, у кожній роті є професійні хлопці, зокрема, це скидери – оператори БпЛА, які оснащують «Мавіки» скидами для боєприпасів. Вони хочуть вбивати ворога і робити це тими засобами, які є під рукою.

Є ціла субкультура у війську, пов’язана зі скидами з «Мавіків».

Але ми [«Птахи Мадяра»] такими скидами не займаємося. Безперечно у нас домінують два види засобів. Це FPV-дрони й великі нічні бомбери, які ще називають Баба Яга. Оці два засоби зі своїми модельними рядами дають, без перебільшення, приблизно 90% уражень та знищення російської техніки й особового складу. Решта – ті самі скиди з «Мавіків», крила-камікадзе і подібне.

У «Птахів Мадяра» переважають два види дронів – FPV-дрони й великі нічні бомбери. Фото 414 ОБрУБАС «Птахи Мадяра»

Як ви готуєтеся до можливих змін в тактиці окупантів та ситуації на фронті загалом?

Наразі ми чітко розуміємо їхній потенціал. Знаємо, куди рухаються у своєму розвитку засоби РЕБ і РЕР ворога. Бо у нас вони вдосконалюються у тому ж напрямку, хоча й іншими темпами: є певний коридор можливостей, бо фізику не надуриш! Ми диверсифікуємо ризики, накопичуючи заздалегідь ті компоненти, які дозволять нам підтримувати боєздатність сотень і сотень наших бойових розрахунків. І дозволять знищувати противника, його техніку та особовий склад; працювати за нашим сценарієм, а не за тим, який він нам нав'язує.

Як воюють росіяни: «Повільна лавина малих груп, яка допікає нашій піхоті»

Як воюють на вашому напрямку російські підрозділи?

Послідовною, совковою, старообрядною манерою ворог відправляє свою піхоту з one way ticket – на смерть. З простим заданням: дійти з точки «А» в точку «Б». Я їхню систему вже давно розкусив. У них вся наша прифронтова смуга розмічена літерами та квадратиками по 500 метрів. І йде цей хробак в нових берцях, з новою лопатою, в якої держак ще рук не бачив. Йому дають наказ дійти з однієї точки в іншу. Там він сідає, закопується, доповідає, або якщо він зовсім бовдур і йому рацію не дають, за нього доповідає ланковий. Наступний йде за ним каскадом: проходить повз нього і зупиняється далі. І оця повільна лавина російських малих груп дуже допікає нашій піхоті, бо не завжди зрозуміло, які сили ворог накопичив навпроти.

Потім, у випадку досягнення певної цифри накопичення (або певної цифри знищення – бо їх убивають в абсолютній більшості), з флангів пруть механізовані торпеди по п’ять-десять одиниць техніки. В кожній – по 15 штурмовиків, які, на відміну від м’яса з лопатами, зовсім не втомлені. В них задача захопити певну вулицю чи посадки, звідки починатиметься наступний етап бойових дій.

Як цьому протидіяти?

Ми враховуємо, що в кожній смузі в окупантів свій стиль поведінки. На нулі – один, в десятикілометровій зоні – інший і так далі. Відповідно, ми використовуємо можливості дистанційного мінування, точкових уражень дронами. Робота по ворогу на більшу глибину, де він менше цього очікує, розв'язує безліч питань. Вона регулярна, хоча займає більше часу і є досить витратною.

У нас немає якихось ілюзій, що в четвер війна закінчиться. Ми газуємо далі: в нас чіткий намір вбивати. Нарощувати обсяг ліквідації живої сили – пріоритет.

«Птахи Мадяра» нарощують обсяг ліквідації живої сили. Фото 414 ОБрУБАС «Птахи Мадяра»

Ви бачите ознаки виснаження окупантів через втрати у живій силі?

Аналізую, як змінюється ситуація. Дивіться, ось вони пруть на Великій Новосілці, але того ж дня послаблюються під Покровськом. Потім пруть на Нью-Йорк, але ще десь послаблюються. Це наводить на думку, що у них не все гаразд з поповненням особовим складом. Я вже не кажу про його морально-психологічний стан та рівень підготовки.

Ось ці воїни з новими лопатами – легка здобич, яка, побачивши дрон, що летить, вміє хіба що завмирати. Бігатиме – теж не проблема, просто помре втомленим.

А якби він був навчений, то просто так не перся б полем. Це характеризує низький рівень усвідомлення хробачою піхотою, якою зброєю полює на них український воїн. І це нам підходить абсолютно.

БпЛА і динаміка знищення ворога

Як БпЛА змінюють перебіг російсько-української війни?

Дрони в принципі поміняли доктрину цієї війни й вже не потрібно доводити доцільність та ефективність їхнього використання. Ви з землі в житті не побачите того, що можна розгледіти з повітря завдяки засобу, який з легкої руки одного чиновника був названий весільним дроном. А ми ним по нинішній день коригуємо удари: навіть не артилерію, а свої ударні засоби. Ми можемо допомагати арті, але не залежимо від того, має вона боєприпаси чи ні.

Для панування в небі нам потрібно рухатися в ритмі, який диктує баланс можливостей БпЛА і засобів виявлення та протидії ним. Нам треба рухатися так, щоб диктувати ворогу темп.

Питання в тому, що ми нерівними силами це робимо. І далеко не всі підрозділи забезпечені необхідним.

Якою є динаміка знищення окупантів «Птахами Мадяра»?

У перший рік нашої роботи з БпЛА протягом місяця нам вдавалося вразити близько 150-200 цілей. Це неймовірно мотивувало: ми спостерігали перші спалені нами одиниці бронетехніки. Тоді був момент, коли перетнули позначку в тисячу уражених цілей протягом місяця. Потім додалися факультативні напрямки з радіоелектронною розвідкою й боротьбою, системами РЛС та іншим. І далі все це об'єдналося в систему багатошарового впливу на смугу фронту й ворожого тилу. Маємо 12 шарів впливу на смугу, за яку ми сьогодні відповідаємо. А вона довжиною більше ніж 140 кілометрів: це зона відповідальності 22 українських бригад. І це крім хлопців, які в нас займаються виїзними операціями.

Що далі? Ми мусимо вийти на ураження роти пі*рів (окупантів) щодобово. Ми зараз маємо понад 45. Рота – це приблизно сто окупантів. І вже маємо бачення, як ми це зробимо.

Роберт Бровді створив «Птахи Мадяра» у 2022 році. Фото 414 ОБрУБАС «Птахи Мадяра»

«Мадяре», ваша бригада стала частиною ініціативи президента «Лінія дронів». Вона масштабує досвід п’яти підрозділів, які найефективніше нищать ворога безпілотниками. Яким має бути це масштабування, щоб переломити ситуацію на фронті?

Ми знаємо з різних джерел, що ворог щомісячно закидає у своє військо по 30-35 тисяч ув'язненими, боржниками, наркоманами та ще якимись екзотичними групами біомаси тієї країни-агресора. З іншого боку, маємо верифіковану цифру щодо підрозділів безпілотних систем Сил оборони України, які перетнули відмітку 20 тисяч окупантів щомісячно: тут і вбиті, й санітарні втрати.

Це означає, що нам (підрозділам безпілотних систем) треба напружитися на третину! Нам треба вийти на баланс: 30 тисяч знищених хробаків щомісячно. А ще буде профіт на нашу користь коштом того, що знищує піхота своїм озброєнням, і що вибиває наша артилерія. І тут є технічна проблема: щоб порахувати, нам потрібна фіксація кожного знищеного окупанта. От ти влупив по хаті, в яку раніше залізли десять тіл. В статистику це піде як ураження... хати! Тому маємо досить численні втрати ворога, які ми не верифікуємо.

Менше з тим: 30-35 тисяч ворожих втрат на місяць зараз не є для нас непідйомними, бо ми набираємо темп: «Лінія дронів» – це таке собі турбоприскорення. На додачу до цього є збільшення концентрації пілотів у всіх інших регулярних військових з’єднаннях, нарощування кількості засобів. Якісна і кількісна зміна завданих ворогу втрат є нашою поточною метою.

«Відчуття сатисфакції у вас наставатиме кілька разів на добу!»

Що ви можете сказати українцям, які думають над тим, щоб долучитися до підрозділів безпілотних систем?

Скажу тим, хто думає піти до нас або до інших підрозділів БпС: пацани, відчуття сатисфакції у кожного з вас наставатиме по декілька разів на добу.

Ви відчуватимете, що дотичні до знищення ворога, що ви потрібні нашій армії. У нашій бригаді є 158 різних вакансій. Із них воюючих видів вакансій приблизно 30, а понад 120 можуть обіймати звичайні люди без військового досвіду.

До нас ідуть ті, хто чує наші повідомлення: «Друже, приєднуйся до нас! Ти будеш компетентно мобілізований і залучений, компетентно підготовлений, компетентно забезпечений. Ти матимеш щоденну сатисфакцію, і ти з майже абсолютною ймовірністю повернешся цілий та неушкоджений додому після завершення війни».

У вашій бригаді досить невеликі втрати. У чому секрет?

Мене часто запитують, завдяки чому люди живі? Тому й живі, що є дисципліна. Санітарні втрати в різні періоди – різні, але коливаються в діапазоні 3-4 %. До того ж три чверті поранених повертаються назад до нашого підрозділу.

Що може мотивувати новобранців, а що, навпаки, заважати наповненню бригади особовим складом?

Є один фактор, який зараз дуже суттєво впливає на суспільство: галас, який лунає довкола того, що нібито завтра війна припиниться. Це велика маніпуляція всередині України та (або) спецоперація нашого ворога: він неодноразово доводив свої спроможності впливати на наше суспільство і свідомість. І зараз маємо від того негативний ефект: ті, хто приєднався до нас пів року тому, і ті, хто приєднується зараз – це досить різні люди.

Скажу, хоч би як це грубо не звучало: долучитися до нас лише тому, що замахав ТЦК з повісткою, і ти хочеш сховатися за моєю спиною – не вийде. Це практично неможливо і буде розшифровано під час перевірок нашими психологами й внутрішньою контррозвідувальною службою. Ми виявляємо правду.

Які інструменти для мотивації бійців використовуєте?

Одна з наших традицій – це щоденне занурення у результати роботи. Це наша культура відзначення за ті чи інші досягнення. У нас є бот, який знає все про військовослужбовців і щоденно о восьмій ранку вітає всіх, у кого сьогодні день народження. І потім у чатах підрозділів починається стрілкотня привітань від тих, хто ідентифікує того козака. У тих самих чатах розміщуються побажання одужання пораненим, які вибули на лікування.

Ми знаємо, що є три джерела отримання нагород військовослужбовцями: від головнокомандувача, за підписом президента та за підписом міністра оборони України. Окремо від того всього діє наша особиста система нагородження з трьох ступенів: «Золотий птах», «Срібний птах» і «Сталевий птах».

«Птахи Мадяра» щоденно аналізують результати роботи. Фото 414 ОБрУБАС «Птахи Мадяра»

«Лінія дронів»: досвід найкращих – масштабується на весь фронт

Майбутнє російсько-української війни залежить від низки чинників: зброя, ефективні технології, якісне управління та взаємодія. Але найважливіший чинник – це люди, які готові знищувати російських загарбників завдяки хоробрості, розуму та високотехнологічним системам.

Проєкт «Лінія дронів» має на меті масштабувати на весь фронт досвід найкращих підрозділів безпілотних систем: «Птахи Мадяра», «К-2», «Ахіллес», «РАРОГ» (Сухопутні війська) і «Фенікс» (Державна прикордонна служба).

Результатом буде створення для окупантів зони тотального знищення (killzone) глибиною 10-15 км. Ворога виявлятимуть і ліквідуватимуть ще до того, як він наблизиться до наших позицій, а українська піхота отримає прикриття й повітряний супровід. Безпілотні системи – один з найкращих засобів для того, щоб окупант захлинувся власною кров’ю.

Долучитись до «Лінії дронів» може кожен: на сторінці проєкту, в додатках «Дія», «Армія+» та «Резерв+». Потрібно обрати військову частину, в якій ви хотіли б служити, визначитися з майбутньою спеціальністю, заповнити анкету і пройти співбесіду та тестування. Рекрутери «Лінії дронів» допомагають кандидатам на всіх етапах оформлення та підготовки до служби.

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