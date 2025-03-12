Про прикордонників говорять – «Перші з честю», адже так історично склалося, що саме вони першими зустрічають ворога. А їхні ударні дрони – останнє, що бачить і чує російський загарбник перед тим, як вирушити до пекла. Підрозділ «Фенікс» у складі бригади Держприкордонслужби «Помста» – це сплав сміливості, винахідливості, технологій та унікального бойового досвіду.

Тепер цей досвід масштабуватиметься в рамках проєкту «Лінія дронів». П’ять спеціалізованих підрозділів (чотири – з Сухопутних військ і «Фенікс» – з ДПСУ), набирають до своїх лав добровольців, що готові нищити ворога за допомогою безпілотних систем та впливати на результат війни.

Прикордонники набирають добровольців, для роботи з дронами. Пресслужби ДПСУ

«Безпілотні системи стали одним із найважливіших елементів сучасної війни – вони постійно розвиваються, тримають фронт або й рухають його вперед, допомагають зберегти життя наших воїнів, нищать особовий склад і техніку російського агресора, – наголосив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський під час наради з розвитку безпілотних систем. – У лютому кількість уражених і знищених [безпілотниками] цілей противника зросла на 22% у порівнянні з січнем».

Посилити ефект від бойової роботи українських БпЛА на всій протяжності фронту покликана ініціатива Президента України «Лінія дронів». Серед п’яти підрозділів, які стали основою цього проєкту – також і «Фенікс».

Бойова універсальність

Дмитро Олексюк з позивним «Земляк» – засновник і командир прикордонної комендатури «Фенікс», яка є найефективнішим підрозділом безпілотних систем у складі Державної прикордонної служби. Дмитро народився на заході України, в селі Новоставці на Хмельниччині, неподалік від межі з Тернопільщиною. Але у 2014 році став на захист своєї країни на її східному кордоні у складі Луганського прикордонного загону.

Перші сутички з окупантами «Земляк», який тоді був начальником прикордонного відділу, пройшов улітку 2014 року. Проте його найскладніші бої почалися 2022 року. Дмитро Олексюк разом із побратимами обороняв міста Луганщини й Донеччини: Кремінну, Рубіжне, Попасну, Лиман, Святогірськ, Богородичне...

У складі Луганського прикордонного загону «Земляк» сформував невеликий бойовий підрозділ, який з грудня 2022 року давав відсіч противнику під час оборони Бахмута. Під його управлінням одночасно і злагоджено працювали розрахунки гранатометів СПГ-9 та АГС-17, 120-мм мінометів, ПЗРК та екіпажі безпілотників. У пекельних битвах прикордонники показали неймовірну бойову універсальність: ліквідували понад сотню російських загарбників, взяли в полон двох «вагнерівців», збили два штурмовики Су-25, а ще знищили 34 ворожих укриття та кілька десятків одиниць озброєння й техніки.

Дмитро Олексюк. Фото Іллі Русачкова, 1 ЦІКП

За перші два роки великої війни Дмитра Олексюка нагородили медаллю «Захисник Вітчизни», орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та званням Герой України.

«З більшістю людей, які служать у нашому підрозділі, ми пройшли дуже багато, – пригадує Дмитро. – Ти знаєш, що на них можна покластися. Знаєш, де вони зроблять свою справу краще. Ми стоїмо на сході українського сонця і з впевненістю дивимося у майбутнє».

Саме ці люди, випробувані у боях, стали ядром 2-ї комендатури швидкого реагування «Фенікс», яку підполковник Олексюк створив у складі бригади ДПСУ «Помста» в січні 2024 року.

Далі були бої на Бахмутському напрямку, під час яких «першу скрипку» в підрозділі стали грати ударні безпілотники. Зокрема, прикордонники вполювали за допомогою БпЛА такі жирні цілі, як російська РЛС «Зоопарк-1» вартістю 25 мільйонів доларів, новітні ворожі танки Т-90М «Прорив» та багато інших. Над окупованою Курдюмівкою на південь від Бахмута дронарі «Фенікса» встановили синьо-жовтий прапор. Дратуючи загарбників, символ України майорів там понад місяць.

«Лабораторія» БпЛА винаходить нові способи ліквідації окупантів

«Земляк» визначив для себе і для свого підрозділу чотири найважливіші пріоритети. Це безпека особового складу, постійний розвиток, ефективність у знищенні ворога, використання новітніх технологій.

Перший пріоритет, збереження життя побратимів, став однією з головних причин переорієнтації бойових прикордонників на ударні БпЛА. Як наслідок, підрозділ «Фенікс» став такою собі лабораторією, яка винаходить нові технічні рішення, випробовує їх у бою. А найбільш вдалі – масштабує.

«Ми опанували безпілотники ще на початку повномасштабної війни – починаючи від найпростіших і закінчуючи найважчими, – розповідає Дмитро Олексюк про спеціалізацію свого підрозділу. – Проводимо розвідку, знищуємо піхоту ворога, техніку та артилерію. Також наші пілоти прикривають своїх побратимів [піхотинців] на землі та здійснюють гуманітарні [транспортні] місії, доставляючи їм на позиції все необхідне».

Як наслідок, 90% цілей на ділянці відповідальності підрозділу «Фенікс» знищують саме дронами. І тут на противагу «м’ясним штурмам» в типовому російському стилі – активно використовується головна українська зброя: інтелект.

У своєму арсеналі прикордонники мають широкий спектр БпЛА, зокрема:

малі ударні дрони;

FPV-дрони;

«крила-камікадзе»;

«крила-розвідники»;

великі ударні нічні бомбардувальники.

Ефективність безпілотного арсеналу підтверджують цифри: за 2024 рік «Фенікс» знищив 933 окупантів, спалив 169 танків та іншої бронетехніки, 811 автомобілів, розібрав 4080 фортифікаційних споруд та «розклав на атоми» 221 склад з боєприпасами. Загальна вартість техніки та озброєння ворога, впольованих підрозділом «Фенікс», перевищує 600 млн доларів. А у січні 2025 року дронарі «Фенікса» посіли четверте місце в рейтингу оперативних підрозділів БпЛА за кількістю уражених ворожих цілей.

Один з секретів такої бойової ефективності – розвинена інфраструктура. Зокрема, «Фенікс» має власну лабораторію, здатну, наприклад, випускати понад сотню боєприпасів для скидів на добу. Інженери переробляють різноманітні піхотні боєприпаси під авіаційні, або ж узагалі виготовляють вибухові подарунки з нуля.

«Наша лабораторія може зробити абсолютно все, що горить, вибухає, що знищує противника», – запевняє «Земляк».

До того ж прикордонники вдосконалюють і самі безпілотники. Бо, як каже підполковник Олексюк, найкращий дрон – це зроблений власноруч: ти знаєш усі його компоненти та як вони працюють.

«Ми починали з простих рішень, але тепер можемо виготовляти дрони, що знищують ворога з високою ефективністю. Найкращі цілі для нас – це танки, радіолокаційні станції та гармати. Особливо ефективні наші "Вампіри" – великі нічні "дрони-бомбери", здатні переносити кілька кілограмів вантажу глибоко у тил ворога», – підкреслює підполковник Олексюк.

За його словами, «Вампіри» дають 60% результатів у бойовій роботі, розбираючи російську техніку, яка ще навіть не доїхала до позицій. Решта припадає на FPV-дрони та «Мавіки» зі скидами. Їхніх операторів, до слова, «Фенікс» готує сам – на симуляторах та власних імпровізованих полігонах. Так само підрозділ навчає для себе й інженерів, за потреби – навіть з нуля.

«Україна навчила світ новій практиці ведення бою – за допомогою безпілотників. Ми застосовуємо в цій війні новітні технології. Ми воюємо інтелектом, а ворог воює м’ясом» – підсумовує Дмитро Олексюк.

Люди й дрони змінюють перебіг війни

Майбутнє російсько-української війни залежить від зброї, від ефективного використання технологій, від якісного управління. Але найбільше – від людей: тих хто готовий взяти до рук зброю, планшет або пульт, одягнути VR-окуляри й розпочати безжальне полювання на загарбників.

Проєкт «Лінія дронів» – це поєднання стійкості й винахідливості піхоти та високотехнологічного світу безпілотних систем. Він має на меті масштабувати на весь фронт досвід найкращих підрозділів безпілотних систем, які є у складі Сухопутних військ («К-2», «Ахіллес», «РАРОГ», і «Птахи Мадяра») та Держприкордонслужби («Фенікс»).

За 2024 рік «Фенікс» знищив 933 окупантів. Пресслужби ДПСУ

Результатом буде захист українських воїнів, які тримають передній край; а для окупантів це означатиме створення зони тотального знищення (killzone) на глибину 10-15 кілометрів від лінії зіткнення.

Стати частиною технологічних змін у війську можна на сторінці проєкту, а також в додатках «Дія», «Армія+» та «Резерв+». Для цього достатньо обрати військову частину, в якій ви хотіли б служити, визначитися з майбутньою спеціальністю, заповнити анкету і пройти співбесіду та тестування.

Серед вакансій:

оператори БпЛА різних видів: від FPV до нічного «бомбера»;

фахівці наземної групи обслуговування;

дешифрувальники та аналітики;

фахівці з інженерії, техніки та ремонту.

Рекрутери «Лінії дронів» супроводжують кандидатів на всіх етапах: від ТЦК до військової частини (для цивільних), допомагають із переведенням або з поверненням із СЗЧ (для військових).

Головне фото – пресслужба Держприкордонслужби