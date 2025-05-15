Росіяни посилили штурм на фронті попри заяви про готовність до переговорів
Росіяни накопичують сили для більш масштабного наступу, повідомив речник ОТУ «Харків» Павло Шамшин
Попри заяви про готовність до мирних переговорів росіяни фактично розпочали літній наступ на українські території. Про це у четвер, 15 травня, повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» Павло Шамшин.
Шамшин вважає, що розраховувати на перемир’я найближчим часом не варто, адже росіяни лише накопичують сили.
«Коли ми маємо справу з росіянами, треба розуміти кілька речей: Росіяни в публічному просторі завжди брешуть. Якщо не брешуть – то маніпулюють. Якщо не маніпулюють – то збираються брехати. Ми маємо сприймати всі їхні заяви саме так», – заявив він.
Речник наголосив, що штурмові дії противника на фронті посилилися й росіяни фактично розпочали літній наступ.
«Ми бачимо, що росіяни накопичують сили, і літня наступальна кампанія фактично вже почалася», – додав він.
Відзначимо, представники української розвідки повідомляли Financial Times, що Росія перекидає сили в ключові гарячі точки на полі бою й готується до більш масштабного наступу в Україні. Тим часом аналітична група Deep State встановила, що цього тижня російські сили захопили ще більше території в східній частині Донецької області, зокрема, навколо гарячих точок Покровська і Торецька.
Нагадаємо, 15 травня українським військовим вдалось покращити тактичне положення на трьох ключових напрямках у зоні відповідальності тактичної групи «Вугледар» в Донецькій області.