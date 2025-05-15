Штурмові дії противника на фронті посилилися

Попри заяви про готовність до мирних переговорів росіяни фактично розпочали літній наступ на українські території. Про це у четвер, 15 травня, повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» Павло Шамшин.

Шамшин вважає, що розраховувати на перемир’я найближчим часом не варто, адже росіяни лише накопичують сили.

«Коли ми маємо справу з росіянами, треба розуміти кілька речей: Росіяни в публічному просторі завжди брешуть. Якщо не брешуть – то маніпулюють. Якщо не маніпулюють – то збираються брехати. Ми маємо сприймати всі їхні заяви саме так», – заявив він.

Речник наголосив, що штурмові дії противника на фронті посилилися й росіяни фактично розпочали літній наступ.

«Ми бачимо, що росіяни накопичують сили, і літня наступальна кампанія фактично вже почалася», – додав він.

Відзначимо, представники української розвідки повідомляли Financial Times, що Росія перекидає сили в ключові гарячі точки на полі бою й готується до більш масштабного наступу в Україні. Тим часом аналітична група Deep State встановила, що цього тижня російські сили захопили ще більше території в східній частині Донецької області, зокрема, навколо гарячих точок Покровська і Торецька.

Нагадаємо, 15 травня українським військовим вдалось покращити тактичне положення на трьох ключових напрямках у зоні відповідальності тактичної групи «Вугледар» в Донецькій області.