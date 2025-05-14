Росія, імовірно, готується до масштабнішого наступу в Україні. Ворог перекидає свої війська до ключових гарячих точок на фронті, замість того щоб демонструвати готовність до мирних переговорів. Про це повідомили неназвані представники української розвідки в коментарі газеті Financial Times 13 травня.

Журналісти з посиланням на аналітичний проєкт DeepState додають, що російські Збройні сили цього тижня захопили більше території на сході Донецької області, особливо навколо гарячих точок – Покровська і Торецька.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що минуло понад два місяці відтоді, як США вперше запропонували безумовне припинення вогню. Київ був готовий пристати на пропозицію Сполучених Штатів. Натомість Росія, за його словами, продовжує своє вторгнення, атакуючи Україну сотнями ракет і безпілотників і розпочинаючи нові наступальні операції по всій 1000-кілометровій лінії фронту.

Нагадаємо, у ніч на 11 травня російський диктатор Владімір Путін у відповідь на пропозицію встановити 30-денне перемир’я запропонував відновити прямі переговори України та Росії у Стамбулі.

Того ж дня президент США Дональд Трамп закликав Україну погодитись на пропозицію російського лідера. Володимир Зеленський повідомив, що прибуде в Туреччину на переговори та чекатиме там Путіна особисто. Також він наголосив, що чекає від Росії згоди на встановлення 30-денного режиму тиші.

Володимир Зеленський заявив, що вітатиме присутність президента США Дональда Трампа на російсько-українській зустрічі в Туреччині 15 травня. Однак, за інформацією чиновника адміністрації Трампа, присутність президента США на переговорах «значною мірою» залежить від того, чи прибуде до Туреччини Путін. Агентство Reuters писало, що на переговори до Туреччини прилетять двоє спецпредставників Трампа – Стів Віткофф та Кіт Келлог.

На пресконференції 13 травня Володимир Зеленський повідомив, що у четвер, 15 травня, у нього запланована зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Водночас Зеленський зазначив, що готовий прибути у будь-яке місто в Туреччині для переговорів з Владіміром Путіним, якщо він все ж прибуде.