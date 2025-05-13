Трамп наполягав, що Україна має погодитись на пропозицію Путіна провести прямі перемовини в Туреччині

Європейські партнери дочекаються імовірної зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Владіміра Путіна у Стамбулі 15 травня, після чого наполягатимуть на введенні нових американських санкцій проти Москви. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на неназвані джерела 13 травня.

Повідомляється, що США хочуть дати можливість прямим переговорам між Росією й Україною відбутися в четвер, 15 травня, перш ніж посилити тиск щодо країни-агресора.

Водночас якщо Путін відмовиться від зустрічі із Зеленським або Росія не погодиться на негайне і безумовне припинення вогню, європейські лідери закликатимуть президента США виконати свою обіцянку накласти санкції на Москву. Наразі Кремль офіційно не повідомив, чи прибуде Владімір Путін до Стамбулу 15 травня.

Bloomberg нагадує, що 8 травня президент США Дональд Трамп повідомив, що його адміністрація підготувала варіанти посилення економічного тиску на Росію, якщо режим припинення вогню не буде дотримано. Разом з тим наступні кроки адміністрації Трампа щодо РФ були незрозумілими протягом останніх 48 годин.

Прямі перемовини України та Росії в Туреччині

10 травня Україна заявила про готовність до безумовного припинення вогню строком на 30 діб з понеділка, 12 травня, та закликала російського диктатора Владіміра Путіна погодитись на встановлення режиму тиші.

У ніч на 11 травня російський диктатор Владімір Путін запропонував відновити прямі перемовини України та Росії в Туреччині з четверга, 15 травня. Однак він не погодився на пропозицію щодо 30-денного перемир’я.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитись на пропозицію Владіміра Путіна провести прямі перемовини в Туреччині, щоб з’ясувати, чи можливо укласти мирну угоду. Натомість спецпосланець США з питань України Кіт Келлог заявив, що прямі перемовини між Україною та Росією щодо миру мають розпочатися після повного припинення вогню. Таку ж позицію висловлювали європейські партнери України.

Того ж дня Володимир Зеленський прийняв пропозицію провести перемовини Росії та України у Туреччині. Він також наголосив, що очікує від Росії припинення вогню.

Українське МЗС повідомило, що Росія повністю ігнорує пропозицію щодо повного припинення вогню з 12 травня, атакуючи позиції українських військових по всій лінії фронту.

12 травня президент США Дональд Трамп припустив, що під час запланованого на цей тиждень турне країнами Близького Сходу може опинитися в Стамбулі 15 травня, коли там може відбутися українсько-російська зустріч. Президент Володимир Зеленський привітав заяву Трампа про можливу участь на переговорах у Туреччині, заявивши, що це бажання всіх українців.