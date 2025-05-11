Кіт Келлог прокоментував заяву Путіна про початок перемовин

Спецпосланець США з питань України Кіт Келлог заявив, що прямі перемовини між Україною та Росією щодо миру мають розпочатися після повного припинення вогню. Про це Кіт Келлог написав у соцмережі Х.

Кіт Келлог відреагував на пропозицію Владіміра Путіна щодо відновлення прямих перемовин між Україною та Росією. Нагадаємо, російський диктатор хоче розпочати переговори «без всяких попередніх умов».

«Як неодноразово казав президент Трамп, припиніть вбивства!! Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, а під час нього перехід до всеосяжних мирних переговорів. Не навпаки», – написав Кіт Келлог у соцмережі Х.

Зазначимо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонної розмови з французьким колегою Еманюелем Макроном заявив, що готовий надати Україні та Росії майданчик для перемовин. Під час телефонної розмови з Путіним Ердоган ще раз підтвердив свою готовність. Водночас в офіційному повідомленні адміністрації президента Туреччини йшлося про те, що спочатку потрібно припинити вогонь.

«Наш президент заявив, що відкрилося вікно можливостей для досягнення миру, і що всеохопне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів», – йдеться в повідомленні офісу президента Туреччини.

Додамо, що таку ж думку висловили учасники Коаліції охочих, які у суботу, 10 травня, відвідали Київ. Президент Франції Еманюель Макрон заявив, що «не може бути діалогу, якщо водночас обстрілюють цивільне населення. Припинення вогню потрібне зараз, щоб могли розпочатися переговори».

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що «спочатку має замовкнути зброя, а потім можна буде розпочати переговори». Він також зауважив, що очікує на згоду Москви припинити вогонь.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що «світ чекає на рішення щодо негайного та безумовного припинення вогню».

Нагадаємо, у суботу, 10 травня, у Києві відбулась зустріч Коаліції охочих за участі Володимира Зеленського, президента Франції Емманюеля Макрона, новообраного канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, а також прем’єра Великої Британії Кіра Стармера. Після наради та телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом Україна заявила про готовність до 30-денного припинення вогню з понеділка, 12 травня, та закликала російського диктатора Владіміра Путіна погодитись на встановлення режиму тиші.

В ніч на неділю, 11 травня, Путін виступив з заявою, у якій вкотре відкинув пропозицію щодо 30-денного перемир’я. Однак російський диктатор висунув свою пропозицію – відновити прямі перемовини України та Росії. Глава країни-агресорки запропонував розпочати переговори у Туреччині з четверга, 15 травня.