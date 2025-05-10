Після зустрічі Коаліції охочих Україна заявила про готовність до 30-денного перемир'я

У суботу, 10 травня, у Києві відбулась зустріч Коаліції охочих за участі Володимира Зеленського, президента Франції Емманюеля Макрона, новообраного канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, а також прем’єра Великої Британії Кіра Стармера. Після наради та телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом МЗС України оголосило про готовність до 30-денного припинення вогню з понеділка, 12 травня.

«Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка», – йдеться у повідомленні МЗС.

МЗС наголосило, що якщо Росія погодиться на 30-денне припинення вогню, то це може покласти шлях до мирних переговорів.

Зазначимо, що вранці суботи, 10 травня, ABC News опублікувало коментар речника Кремля Дмітрія Пєскова. Росія публічно відмовилась від встановлення режиму тиші строком на 30 діб та висунула вимоги. Зокрема, Росія вимагає припинити постачати Україні військову допомогу зі США та Європи. Також речник Владіміра Путіна заявив, що Росія нібито має успіх на фронті, а Україна використає перемир’я для посилення позицій. Крім того, Пєсков заявив, що Путін нібито намагається досягти миру дипломатичним шляхом, але через відсутність «мирних і демократичних засобів, Росія змушена продовжувати військову операцію».

Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії відбулась зустріч американської та української делегацій. За результатами перемовин США ухвалили рішення щодо відновлення надання військової допомоги Україні та розвідданих після паузи внаслідок суперечки двох президентів в Овальному кабінеті. Також під час зустрічі Україна погодилась на пропозицію США щодо 30-денного перемир’я.

Зауважимо, що Росія неодноразово відкидала цю пропозицію. Натомість російський диктатор двічі оголошував короткочасне так зване перемир’я на Великдень та на час військового параду у Москві з нагоди дня перемоги 9 травня. Обидва рази Росія порушувала оголошене нею ж перемир’я й російські військові продовжували атакувати позиції ЗСУ, а також завдавали ударів по українських містах.