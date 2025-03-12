Володимир Зеленський пояснив чому українська делегація погодилась на 30-денне перемир'я

Володимир Зеленський пояснив, що Україна погодилась на пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо встановлення режиму тиші по всій лінії фронту, щоб продемонструвати повну готовність до завершення війни та спростувати російські заяви. Про це президент України розповів під час спілкування з журналістами у середу, 12 березня, передає «Європейська правда».

Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна має сумніви щодо дотримання Росією домовленостей. Однак, зауважив президент, Україна мала продемонструвати свою готовність працювати над досягненням миру, щоб не підігрувати наративам про небажання завершувати війну.

«Із наративами, що ми не хочемо закінчення війни, які має Росія і розповсюджує по всьому світу, гратись ми не будемо. Я налаштований дуже серйозно і для мене це важливо – закінчити війну. [...] Тому моя реакція була – що ми готові до формату тиші на 30 днів. У тому форматі, який нам запропонувала американська сторона», – цитує «Європейська правда» Володимира Зеленського.

Президент розповів, що хоче аби Дональд Трамп та американці відчували, що Україна справді прагне досягнути миру. І щоб США та Європа також «були в союзі щодо того, що треба зробити все, щоб примусити Росію до закінчення цієї війни».

Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії відбулась зустріч американської та української делегацій. За результатами перемовин США ухвалили рішення щодо відновлення надання військової допомоги Україні та розвідданих після паузи внаслідок суперечки двох президентів в Овальному кабінеті.

У середу, 12 березня, речник українського МЗС Георгій Тихий розповів деталі перемовин між США та Україною. За його словами, саме завдяки Володимиру Зеленському сторони узгодили спільну заяву за результатами зустрічі.