Президент України Володимир Зеленський дистанційно керував перемовинами між українською та американською делегацією, які відбулися 11 березня у Саудівській Аравії. Саме завдяки Зеленському сторони узгодили спільну заяву за результатами зустрічі, повідомив у середу, 12 березня, речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

За його словами, переговори у місті Джидда «були одними з найцікавіших із тих, в яких доводилося брати участь».

«Саме з точки зору мистецтва дипломатії, стратегічного мислення, пошуку нестандартних рішень, грамотного балансу гнучкості та твердості, вміння йти на тактичні кроки заради кінцевої мети. Все це вчора продемонструвала українська делегація та насамперед президент України, який в дистанційному режимі скеровував її дії», – повідомив Георгій Тихий.

Переговори між делегатами тривали понад вісім годин. За словами речника МЗС, важливим аспектом для успіху перемовин є контроль емоцій, і, на його думку, українські делегати «загалом впоралися».

Георгій Тихий відзначив роль ЗМІ у переговорному процесі, а також подякував речниці Держдепартаменту США Теммі Брюс та її команді за роботу «у професійній та дружній атмосфері».

«На фінальних стадіях роботи над драфтом спільної заяви, яка тривала кілька годин, ключову роль відіграв особисто президент України Володимир Зеленський. Саме він спрямував дії делегації на залізобетонний захист низки принципових позицій і мудру гнучкість щодо інших, що дозволило вийти на фінальний позитивний результат», – розповів Тихий.

Нагадаємо, 11 березня за результатами переговорів США повідомили про відновлення надання військової допомоги Україні, яку припинили після конфлікту в Овальному кабінеті, а також передачу розвідданих. Україна своєю чергою заявила про готовність до 30-денного перемир'я – йдеться про припинення вогню по всій лінії фронту.