Українські захисники продовжуватимуть отримувати американське озброєння

США негайно скасовують паузу щодо обміну розвідданими та відновлюють військову допомогу Україні. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті президента України за підсумками зустрічі української та американської делегацій в Саудівській Аравії 11 березня.

Як йдеться, українська та американські делегації у Джидді дійшли згоди, що «зараз настав час розпочати процес встановлення тривалого миру».

Під час зустрічі українська сторона висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, тридцятиденного режиму припинення вогню. Режим може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Росією.

«Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру», – заявили в ОП.

Делегації також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням цивільних та поверненням депортованих українських дітей.

«Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. Сполучені Штати зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії», – додали в адміністрації президента.

Також українська делегація вкотре наголосила, що європейські союзники мають бути залучені до мирного процесу.

Зазначається, що президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна готова на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню по всій лінії фронту.

«Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним, ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо “рускіє” погодяться – у той момент тиша запрацює», – ідеться в повідомленні.

Він зазначив, що Україна готова до миру, а «свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії».

Зеленський також подякував президенту Трампу за конструктивність розмови української та американської команд.

Доповнено. Радник з нацбезпеки США Майк Волц зазначив, що безпекова допомога для України буде відновлена в межах програм PDA – безпосередньо з американських запасів. Раніше у Пентагоні повідомляли, що невикористаними за цією програмою лишаються кілька мільярдів доларів.

Радник американського президента також заявив, що Україна поділяє бачення Трампа щодо миру.

«Ми обговорювали гарантії довгострокової безпеки, які матиме Україна», – сказав Волц.

Очікується, що США матимуть розмову з представниками РФ найближчими днями. За словами держсекретаря США Марко Рубіо, американці передадуть росіянам кількома каналами пропозиції про припинення вогню в Україні.

Додамо, Україну на перемовинах в Джидді представляли міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, заступник глави Офісу президента Павло Паліса і глава Офісу президента Андрій Єрмак. Президент України Володимир Зеленський теж приїхав до Саудівської Аравії, але в переговорах участі не брав. З боку США виступали держсекретар Марко Рубіо, радник із нацбезпеки Майк Волц і посланець Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф.

За даними Bloomberg, після переговорів Віткофф поїде в Росію для зустрічі з Владіміром Путіним.

Призупинення військової підтримки України

3 березня президент США Дональд Трамп доручив призупинити виділення військової допомоги Україні після його сварки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого. Після цього США також призупинили обмін розвідданими з Україною.

Своєю чергою Володимир Зеленський повідомив, що доручив представникам влади звʼязатися з американськими колегами та отримати офіційну інформацію щодо зупинення військової допомоги від США.

Також президент заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі США в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.

5 березня радник із питань нацбезпеки США Майк Волтц припустив, що військова допомога Україні може бути відновлена, коли розпочнуться переговори про завершення війни.