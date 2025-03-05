США припинили обмін розвідданими з Україною. Це сталось після того, як 3 березня американський президент Дональд Трамп доручив призупинити військову допомогу Києву через його конфлікт із Володимиром Зеленським. Про це в середу, 5 березня, повідомили джерела газети Financial Times та директор ЦРУ Джон Реткліфф в етері Fox Business.

Як йдеться, обсяг розвідувальної підтримки з боку США засекречений, утім аналітики кажуть, що співпраця з американською розвідкою мала важливе значення для здатності України виявляти та уражати російських військових та об’єкти, зокрема командні центри.

«На оперативному рівні, наприклад, для спостереження за пересуванням військ, супутники дуже допомагають, і можливості США дійсно важливі», – зазначив військовий експерт і директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Окрім цього, американська розвідка відіграє важливу роль у системі оповіщення про загрозу російських ракет та безпілотників.

У середу, 5 березня, стало відомо, що США заборонили європейським партнерам, зокрема Великобританії, передавати Україні розвідувальні дані про Росію. Вашингтон застеріг, що суворо стежитиме за виконанням заборони через представництва в Києві.

Водночас джерела «Суспільного» повідомили, що США продовжують ділитися розвідданими з Україною станом на середу, 5 березня.

Призупинення військової підтримки України

4 березня стало відомо, що президент США Дональд Трамп доручив призупинити виділення військової допомоги Україні після його сварки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого.

Своєю чергою Володимир Зеленський повідомив, що доручив представникам влади звʼязатися з американськими колегами та отримати офіційну інформацію щодо зупинення військової допомоги від США.

Також президент заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі США в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.

5 березня радник із питань нацбезпеки США Майк Волтц припустив, що військова допомога Україні може бути відновлена.

«Я думаю, що якщо ми зможемо закріпити ці переговори та рухатись в їхньому напрямку, і фактично запропонувати деякі заходи зміцнення довіри, тоді президент уважно подивиться на те, щоб скасувати цю паузу», — сказав Волтц.