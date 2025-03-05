Дональд Трамп виступив у Конгресі у середу, 5 березня

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі у середу, 5 березня, оголосив про заморозку надання усієї міжнародної допомоги, але не повідомив офіційно про зупинку військової підтримки України.

Президент США Дональд Трамп заявив про рішення призупинити надання міжнародної допомоги.

«Я оголошую заморозку усіх федеральних наймів, і замороження усієї міжнародної допомоги. Я припиняю шахрайство, і угоду про кліматичні зміни, які вартували нам трильйони доларів, які не платили інші країни. Я припиняю дію корумпованої ВОЗ, і я також виходжу з ради ООН. Ми припиняємо всі обмеження Байдена, які підривали міць нашої країни», – сказав він.

При цьому він не повідомив офіційно про зупинку військової підтримки України, проте вкотре повторив, що Сполучені Штати витратили «можливо, 350 млрд доларів, тоді як Європа – лише 100 млрд доларів».

Він також повідомив, що отримав лист від президента України Володимира Зеленського і цінує готовність підписати угоду про копалини та сісти за стіл переговорів.

«Я вдячний за це повідомлення. Одночасно з цим у нас була дуже серйозна дискусія з Росією, і я отримав сильні сигнали, що вони готові до миру» – додав президент США.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що президент США Дональд Трамп доручив призупинити виділення військової допомоги Україні після його сварки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого.

Ввечері 4 березня під час свого звернення Зеленський заявив, що доручив представникам влади звʼязатися з американськими колегами та отримати офіційну інформацію щодо зупинення військової допомоги від США.

Того ж дня він повідомив. що Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі США в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.