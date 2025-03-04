Зеленський повідомив, що Україна розглядає цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій

Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі США в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Про це у вівторок, 4 березня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент України заявив, що нещодавня зустріч у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом пройшла не так, як передбачалося.

«Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними», – написав Зеленський.

Він повідомив, що готовий підписати угоду про мінерали та безпеку в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Україна розглядає цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій.

Також Зеленський наголосив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир.

«Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну», – йдеться у дописі.

За словами українського президента, першими етапами можуть стати:

звільнення полонених,

негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури,

негайне перемир’я на морі.

«Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність», – наголосив Зеленський.

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Трамп, як і раніше, прихильний до угоди щодо рідкісних корисних копалин.

«Я думаю, що президент усе ще прихильний до угоди щодо мінералів. Я думаю, ми почули кілька позитивних моментів, але поки, звичайно, не підписали угоду з нашими друзями в Україні», – відзначив він.

Зустріч Трампа та Зеленського

28 лютого президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський мали зустріч у Білому домі. Очікувалось, що лідери обох країн підпишуть угоду про рідкісноземельні копалини. Однак під час спілкування з пресою між Зеленським, Трампом та Венсом відбулася суперечка, під час якої американська сторона заявила, що Україна «має бути вдячною» та укласти угоду про припинення вогню. Своєю чергою Зеленський відповів, що «США не мають вказувати Україні, що робити».

Після цього Зеленський достроково покинув Білий дім. А Трамп згодом опублікував заяву у своїй соцмережі Thuth Social, в якій звинуватив президента України у «неготовності до миру». Угода про рідкісноземельні копалини була зірвана.

3 березня стало відомо, що Трамп доручив призупинити виділення військової допомоги Україні