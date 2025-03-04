За словами президента, в Україні вже були випадки зупинки допомоги від США

Президент України Володимир Зеленський доручив представникам влади звʼязатися з американськими колегами та отримати офіційну інформацію щодо зупинення військової допомоги від США. Про це він повідомив під час вечірнього звернення у вівторок, 4 березня.

«Я доручив міністру оборони України, керівникам наших розвідок, дипломатам зв’язатись зі своїми відповідниками в Сполучених Штатах Америки й отримати офіційну інформацію», – заявив Зеленський.

За словами президента, в Україні не один тиждень отримували різні сигнали, і вже був випадок зупинки гуманітарної та енергетичної допомоги. Також була призупинена військова підтримка наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити.

Зеленський наголосив, що українські служби встигли напрацювати алгоритми дій за будь-якого розвитку ситуації з допомогою партнерів.

«Зараз не 2022 рік. Зараз наша стійкість вища. Ми маємо засоби захисту. Але для нас важливі нормальні, партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни», – додав він.

Тим часом спікер Палати представників США Майк Джонсон під час пресконференції республіканців 4 березня прокоментував призупинення постачання військової допомоги Україні, заявивши, що це «тимчасова пауза» і «стратегічний крок».

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що президент США Дональд Трамп доручив призупинити виділення військової допомоги Україні після його сварки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого.

Українська служба «Голосу Америки» з посиланням на високопосадовця Білого дому повідомляє, що пауза стосується всіх запланованих, але ще не виконаних поставок – зокрема за програмою довготермінової підтримки USAI. Ідеться про ракети до ППО, боєприпаси до ракетних артилерійських систем HIMARS та артилерії тощо.