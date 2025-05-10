Кремль відмовився від 30-денного припинення вогню

Росія вкотре відмовилась від безумовного припинення вогню строком на 30 діб. За словами речника російського диктатора Владіміра Путіна, для встановлення режиму тиші необхідно виконати кілька умов, серед вимог Росії – припинення постачання Україні військової допомоги. Про це Дмітрій Пєсков заявив у коментарі телеканалу ABC News, передає у суботу, 10 травня, «Українська правда».

За словами Дмітрія Пєскова, Владімір Путін нібито готовий до встановлення режиму тиші строком на 30 діб, однак російський диктатор «має кілька питань». Зокрема, Росія вимагає припинити постачати Україні військову допомогу зі США та Європи. Також Дмітрій Пєсков заявив, що Росія нібито має успіх на фронті.

«Припинення вогню було підтримано президентом Путіним, але він поставив кілька питань. Зараз на фронті російські війська й роблять це досить упевнено. Якщо ми говоримо про припинення вогню, то що ми маємо робити з постачанням зброї Україні? [...] Україна продовжить мобілізацію, перекидатиме нові війська на передову. Вона використає цей час для підготовки нових військовослужбовців і надання відпочинку тим, хто вже воює. То чому ми маємо давати Україні таку перевагу?», – заявив Дмітрій Пєсков.

Також речник Кремля звинуватив Україну у нібито неготовності до перемовин щодо миру. Зауважимо, що президент України неодноразово наголошував на готовності до переговорів у будь-якому форматі за умови припинення вогню.

Крім того, Дмітрій Пєсков заявив, що Путін нібито намагається досягли миру дипломатичним шляхом, але через відсутність «мирних і демократичних засобів, Росія змушена продовжувати військову операцію».

Зауважимо, що Росія не вперше відкидає пропозицію встановити 30-денний режим тиші. 13 березня російський диктатор Владімір Путін також заявляв, що для перемир’я строком на 30 діб потрібно «обговорити питання». Зокрема, йшлося про те, як вирішуватимуть питання контролю і верифікації припинення вогню, а також хто віддаватиме накази про припинення бойових дій. Також Путін заявляв, що йому «незрозуміло, що робити з ділянкою в Курській області» у разі припинення вогню.

Нагадаємо, у четвер, 8 травня, Володимир Зеленський та президент США провели телефонну розмову, під час якої президент України вкотре висловив готовність до 30-денного припинення вогню.

Одразу після цього Дональд Трамп у дописі у своїй соцмережі Truth Social закликав Україну та Росію до «в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню». Президент США також пригрозив Росії санкціями, якщо вона порушуватиме режим тиші.