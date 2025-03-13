Путін заявив, що перемир'я має призвести до усунення «першопричин конфлікту»

Президент Росії Владімір Путін у четвер, 13 березня, заявив, що Москва згодна на припинення вогню на 30 днів, однак є питання, які ще треба обговорити.

«Ми згодні з пропозицією припинити бойові дії. Але виходимо з того, що це припинення має призвести до довгострокового миру та усунення першопричин конфлікту», – сказав Путін.

Та за його словами є питання, які він має обговорити з американською стороною. Зокрема, мова йде про те, як вирішуватимуть питання контролю і верифікації припинення вогню, а також хто віддаватиме накази про припинення бойових дій.

«Тому сама собою ідея правильна, і ми, безумовно, її підтримуємо. Але є питання, які ми маємо обговорити, і думаю, що нам потрібні з американськими нашими колегами партнерами переговорити, можливо, з президентом Трампом телефоном поговорити», – зазначив Путін.

Ще одним з важливих питань він виділив ситуацію у Курській області.

«Що ми робитимемо ось із цією ділянкою в Курській області. Якщо ви припиняєте бойові дії на 30 діб, що це означає? Що всі, хто там перебуває, виходитимуть без бою. Ми їх звідти маємо випустити після того, як вони вчинили масу злочинів проти мирних громадян? Або українське керівництво дасть їм команду скласти зброю та здатись в полон? Незрозуміло», – додав російський президент.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що реакція Путіна на ідею про 30-денне перемир'я з Україною є прикладом типової поведінки країни-агресора.

За його словами, інформаційна стратегія Росії в будь-якому разі буде спрямована на те, щоб звинувачувати Україну у своїх же порушеннях і пред'являти дивні вимоги. Коваленко підкреслив, що Росія хоче зробити все так само, як було під час підписання «Мінських угод».

Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії відбулась зустріч американської та української делегацій. За результатами перемовин США ухвалили рішення щодо відновлення надання військової допомоги Україні та розвідданих після паузи внаслідок суперечки двох президентів в Овальному кабінеті.

У середу, 12 березня, речник українського МЗС Георгій Тихий розповів деталі перемовин між США та Україною.

Згодом президент Володимир Зеленський пояснив, що Україна погодилась на пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо встановлення режиму тиші по всій лінії фронту, щоб продемонструвати повну готовність до завершення війни та спростувати російські заяви.