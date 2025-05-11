Путін припустив, що під час цих перемовин може бути досягнуто домовленості про припинення вогню

Російський президент Владімір Путін на пресконференції в ніч проти 11 травня запропонував Україні відновити прямі перемовини з 15 травня у Стамбулі. Саме там цей процес перервався у 2022 році.

Путін пропонує відновити прямі перемовини з Україною без попередніх умов в Туреччині 15 травня. За словами російського президента, у неділю, 12 травня, він має звернутися до президента Туреччини Реджепа Ердогана з цією пропозицією.

«Пропонуємо київській владі відновити перемовини, перервані нею наприкінці 2022 року. Причому підкреслю, без всяких попередніх умов. Почати пропонуємо без зволікання вже наступного четверга, 15 травня, у Стамбулі. Там, де вони проводилися раніше і там де вони були перервані», – заявив Путін.

Він припустив, що під час цих перемовин може бути досягнуто домовленості про припинення вогню. При цьому він не згадав про пропозицію України щодо 30-денного припинення вогню з 12 травня.

Відзначимо, що після заяв України та Росії президент США Дональд Трамп написав про потенційно великий день для країн.

«Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна «кривава баня», сподіваємося, закінчиться. Це буде зовсім новий і набагато кращий світ. Я продовжуватиму працювати з обома сторонами, щоб це сталося. США хочуть зосередитися натомість на відбудові та торгівлі. Попереду важливий тиждень» – йдеться у дописі.

Нагадаємо, у суботу, 10 травня, у Києві відбулась зустріч Коаліції охочих за участі Володимира Зеленського, президента Франції Емманюеля Макрона, новообраного канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, а також прем’єра Великої Британії Кіра Стармера. Після наради та телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом МЗС України оголосило про готовність до 30-денного припинення вогню з понеділка, 12 травня.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, у разі, якщо Кремль відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, Росії загрожують нові санкції.