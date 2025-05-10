Пєсков заявив, що Росія знає, як мінімізувати наслідки санкцій

Росія відреагувала на поставлений «Коаліцією рішучих» дедлайн щодо припинення вогню, запевнивши, що не боїться санкцій. Про це заявив у суботу, 10 травня, прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков.

Прессекретар російського президента зазначив, що Росія знає, як мінімізувати наслідки санкцій, тому не боїться їх.

«Ми ж з вами вже звикли до санкцій. Ми вже навіть уявляємо, що ми робитимемо після оголошення цих санкцій, як мінімізуватимемо їх наслідки і так далі. Ми цьому навчилися, тож лякати нас цими санкціями – це справа порожня», – сказав Пєсков.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський наголосив, у разі, якщо Кремль відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, Росії загрожують нові санкції.

«Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов. Спроба виснути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію», – заявив президент.

Припинення вогню має бути всеосяжним, тобто в повітрі, на морі та на суші. Головну роль у моніторингу запропонованого припинення вогню відіграватимуть американці.

«У разі порушення ми дійшли згоди щодо запровадження санкцій проти Росії. Це питання готуватимуть і координуватимуть також американці та європейці», – додав президент Франції Емманюель Макрон.

NBC News також пише, що Україна, США та ЄС сформували список умов для російського президента Владіміра Путіна. Документ містить 22 пропозиції, включно з 30-денним перемир’ям. Один із західних чиновників зауважив, що документ задовольняє вимогу Путіна, щоби США не підтримували вступ України до НАТО.

Нагадаємо, у суботу, 10 травня, у Києві відбулась зустріч Коаліції охочих за участі Володимира Зеленського, президента Франції Емманюеля Макрона, новообраного канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, а також прем’єра Великої Британії Кіра Стармера. Після наради та телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом МЗС України оголосило про готовність до 30-денного припинення вогню з понеділка, 12 травня.