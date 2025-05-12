Андрій Сибіга також обговорив з європейськими партнерами варіанти тиску на Росію

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія повністю ігнорує пропозицію щодо повного припинення вогню з 12 травня, атакуючи позиції українських військових по всій лінії фронту. Про це він повідомив у X в понеділок, 12 травня.

«Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня. Вони продовжують атакувати українські позиції по всій лінії фронту. Москва змарнувала ще одну можливість покласти край вбивствам. Це ще раз демонструє, що єдиною метою Росії є продовження війни», – заявив Сибіга на онлайн-зустрічі зі союзниками та ЄС.

Дипломат підкреслив, що водночас Україна докладає всіх зусиль, щоб припинити війну і «дати шанс дипломатії». Сибіга пригадав, що президент Володимир Зеленський 11 травня запропонував російському диктатору Владіміру Путіну зустрітися в Стамбулі 15 травня, але відповіді досі немає.

Андрій Сибіга також розповів, що обговорив зі західними партнерами варіанти тиску на Росію: санкції проти російського банківського та енергетичних секторів, Центрального банку, а також нові пакети оборонної допомоги для України.

«Путін повинен зрозуміти наслідки відкидання мирних зусиль і продовження війни», – зазначив глава українського МЗС.

За його словами, Україна спільно з Великою Британією, Францією, Німеччиною, Італією, Іспанією, Польщею та ЄС обговорили мирні зусилля та спільну роботу зі США на цьому тижні.

Вимога України та союзників встановити 30-денне перемир’я

10 травня міністерство закордонних справ України повідомило, що Київ та його союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з 12 травня.

У ніч проти 11 травня російський диктатор Владімір Путін заявив, що пропонує відновити прямі перемовини України та Росії в Стамбулі з 15 травня. Саме там цей процес перервався у 2022 році. Однак Путін не погодився на 30-денне перемир’я.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитись на пропозицію Владіміра Путіна провести прямі перемовини в Туреччині, щоб з’ясувати, чи можливо укласти мирну угоду.

Своєю чергою спецпосланець США з питань України Кіт Келлог заявив, що прямі перемовини між Україною та Росією щодо миру мають розпочатися після повного припинення вогню.