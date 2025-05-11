Дональд Трамп вважає, що Україна та Росія мають провести перемовини в Туреччині

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитись на пропозицію Владіміра Путіна провести прямі перемовини в Туреччині. Про це американський президент написав у неділю, 11 травня, у своїй соцмережі Truth Social, передає «Бабель».

«Так вона принаймні зможе з’ясувати, чи можлива угода, і якщо ні, європейські лідери та США знатимуть, яка ситуація, і зможуть діяти відповідно!», – написав Дональд Трамп.

Водночас Дональд Трамп висловив сумніви, що Україна зможе укласти мирну угоду з Росією. Американський президент також висловив невдоволення тим, що Росія привласнює собі перемогу у Другій світовій війні. Трамп заявив, що Путін «занадто зайнятий святкуванням», однак наголосив на необхідності негайно провести перемовини.

«Я починаю сумніватися, що Україна взагалі піде на угоду з Путіним, який зараз надто зайнятий святкуванням Перемоги у Другій світовій війні, яку було б неможливо виграти (навіть близько!) без США. ЗУСТРІЧАЙТЕСЯ ЗАРАЗ!!!», – заявив президент США.

Вимога України, Європи та США встановити 30-денне перемир’я

Як інформував ZAXID.NET у суботу, 10 травня, у Києві Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном, новообраним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, а також прем’єром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери країн провели нараду «Коаліції охочих», а також зателефонували президенту США Дональду Трампу. Після цього Україна заявила про готовність до безумовного припинення вогню строком на 30 діб з понеділка, 12 травня, та закликала Москву погодитись на встановлення режиму тиші.

В ніч на неділю, 11 травня, Путін виступив з заявою, у якій вкотре відкинув пропозицію щодо 30-денного перемир’я. Однак російський диктатор висунув свою пропозицію – відновити прямі перемовини України та Росії. Глава країни-агресорки запропонував розпочати переговори у Туреччині з четверга, 15 травня.

Володимир Зеленський підтвердив готовність України провести перемовини з Росією, але наголосив, що для цього Росія має погодитись на 30-денне припинення вогню.

Вдень неділі, 11 травня, спецпосланець США з питань України Кіт Келлог заявив, що прямі перемовини між Україною та Росією щодо миру мають розпочатися після повного припинення вогню. Таку саму думку висловили Еманюель Макрон, Фрідріх Мерц та Дональд Туск.