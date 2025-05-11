Зеленський назвав хорошим знаком те, що росіяни замислились про закінчення війни

Україна готова зустрічатися у Туреччині для переговорів з Росією, але перед цим Москва має підтвердити припинення вогню з 12 травня. Про це у неділю, 11 травня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський назвав хорошим знаком те, що росіяни замислились про закінчення війни, а найпершим кроком для цього стане припинення вогню. Він зазначив, що Україна готова прийняти пропозицію російського президента Владіміра Путіна щодо прямих переговорів у Стамбулі.

«Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню – повне, тривале й надійне, – починаючи від завтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись», – наголосив Зеленський.

Доповнено о 12:56. Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що в Офісі президента України погано прочитали стенограму заяви Путіна. За її словами, російський президент чітко сказав, що спочатку мають пройти переговори про першопричини, а вже згодом можна буде поговорити про перемир’я.

Нагадаємо, російський президент Владімір Путін на пресконференції в ніч проти 11 травня запропонував Україні відновити прямі перемовини з 15 травня у Стамбулі. Саме там цей процес перервався у 2022 році.

У суботу, 10 травня, у Києві відбулась зустріч Коаліції охочих за участі Володимира Зеленського, президента Франції Емманюеля Макрона, новообраного канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, а також прем’єра Великої Британії Кіра Стармера. Після наради та телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом МЗС України оголосило про готовність до 30-денного припинення вогню з понеділка, 12 травня.