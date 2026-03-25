Пошкоджень зазнав будинок, що входить до ансамблю Бернардинського монастиря

Після російської атаки по історичному центру Львова, міністерка культури Польщі Марта Цєнковська зазначила, що удар був не просто по місту, а по спільній історичній спадщині Європи. Цєнковська разом з українською міністеркою культури Тетяною Бережною звернулися до міжнародної спільноти, ЮНЕСКО та інших країн із закликом допомогти захистити історичні пам’ятки в Україні. Про це Марта Цєнковська написала в мережі X, у вівторок, 24 березня.

Під час атаки російських дронів на Львів у вівторок, 24 березня, пошкоджень зазнав будинок, що входить до ансамблю Бернардинського монастиря. Удар також стався неподалік історичного архіву, де зберігаються важливі документи для польської історії. Крім того, постраждала церква святого Андрія XVII століття, яка входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Марта Цєнковська наголосила, що спадщина Львова є частиною спільної європейської історії, а її знищення стало б непоправною втратою.

«Я не можу дивитися на це як просто на наслідок війни. Це удар по пам’яті, по ідентичності та по спадщині, яку створювали покоління», — зазначила міністерка культури Польщі.

За її словами, Польща готова допомогти Україні зберегти архіви та провести реставраційні роботи.

«Тому ми готові діяти негайно, підтримувати Україну у збереженні колекцій, реставраційних роботах і цифровізації. Це момент, коли самих слів уже недостатньо. Потрібні рішення та спільні дії. Ми повинні зупинити знищення нашої спільної спадщини», — написала Цєнковська.

Разом із українською міністеркою культури Тетяною Бережною польська сторона звернулася до міжнародної спільноти, зокрема до ЮНЕСКО та держав-учасниць Гаазької конвенції 1954 року, із закликом до негайної реакції.

Нагадаємо, що вдень у вівторок, 24 березня, Росія атакувала Львів ударними дронами. Внаслідок влучання в будинку на пл. Соборній, 4 виникла пожежа. Також зафіксовані влучання в багатоповерхівку на Сихові та падіння уламків на вул. Бандери.