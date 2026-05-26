У місті П’ятихатки на Дніпропетровщині у вівторок, 26 травня скоїли напад на міського голову 61-річного Гілала Ісаєва. Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Відомо, що інцидент стався 26 травня близько 10:40 26 травня. За даними поліції, невідомий чоловік напав на посадовця та завдав йому ножового поранення у ділянку грудної клітки. Посадовця госпіталізували до медичного закладу.

Після скоєного нападник утік з місця події, тому правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення його місцеперебування. За фактом нападу слідчі відкрили кримінальне провадження за статтями про замах на умисне вбивство.

Керівник інформаційно-аналітичного відділу обласної організації партії «Батьківщина» Володимир Федоров у коментарі «Суспільному» повідомив, що нападник прийшов безпосередньо до кабінету міського голови.

«Сталася сутичка, після чого він завдав удару ножем. Людина була депутатом облради. Це один з наших найсильніших активістів. Людина дуже багато зробила для міста. Зараз борються за його життя», – сказав Федоров.

Він також зазначив, що нападником нібито є відомий фермер, однак подробиць конфлікту наразі немає.

Гілал Ісаєв народився в Азербайджані, раніше очолював приватне сільськогосподарське підприємство «Каспій». У 2015 році його обрали депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». У 2019 році він балотувався до Верховної Ради, однак не пройшов.

З 2020 року Ісаєв обіймає посаду міського голови П’ятихаток.

