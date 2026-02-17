Інцидент стався у підземному переході в мікрорайоні «Північний»

Рівненський міський суд виніс вирок охоронцю підземного переходу Григорію Хоружому, який у грудні 2022 року смертельно поранив ножем 22-річного чоловіка. Суд кваліфікував його дії як перевищення меж необхідної оборони та призначив покарання – рік і вісім місяців позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 4 лютого, інцидент стався ввечері 15 грудня 2022 року у підземному переході на перехресті вулиць Романа Шухевича, Богоявленської та проспекту Генерала Безручка в Рівному. За даними слідства, охоронець зробив зауваження компанії чоловіків, які били по стелі переходу. Між ними виникла суперечка, що переросла у бійку.

Під час сутички Григорій Хоружий вдарив ножем в груди 22-річного чоловіка, внаслідок чого той загинув на місці. Також він поранив двох товаришів потерпілого, яким на той момент було 23 та 36 років. Їх госпіталізували.

Після події Григорій Хоружий самостійно викликав «швидку» та поліцію й дочекався їхнього приїзду. Чоловіка затримали та помістили до СІЗО, однак згодом суд змінив запобіжний захід на домашній арешт.

У суді Григорій Хоружий не визнав вини в умисному вбивстві. Разом із адвокатом він наполягав, що діяв у межах самооборони. За його словами, того вечора в переході раптово зникло світло. Згодом він почув, як група людей почала гримати по стелі та дверях кіосків. Він вийшов зі сторожки та зробив зауваження.

За словами обвинуваченого, до нього підійшли кілька чоловіків та жінка. Почали з’ясовувати, хто він такий. Коли відповів, що сторож, один із них схопив його за одяг, інший ударив ззаду. Також, як стверджує обвинувачений, його вкусив собака, який був із компанією. Після цього почалася бійка.

Охоронець розповів, що його били троє людей – руками й ногами по голові та тілу. Через поганий зір він майже нічого не бачив, а окуляри під час сутички злетіли. У сторожці на столі лежав ніж, який залишився після вечері. Він схопив його та почав розмахувати, щоб налякати нападників. За словами обвинуваченого, один із чоловіків наштрикнувся на ніж. Коли він зрозумів, що поранення серйозне, одразу зателефонував до поліції та «швидкої».

Жінка, яка була разом із компанією, підтвердила, що чоловіки гучно вдарили по стелі, через що її собака почав гавкати. На шум зреагував охоронець і вийшов до них. Далі виникла бійка, проте хто саме її ініціював – сказати не змогла.

Експертиза встановила, що під час бійки компанія чоловіків перебувала напідпитку. Висновок судово-медичної експертизи також підтвердив механізм нанесення смертельного поранення, про який розповідав обвинувачений.

Суддя Сергій Наумов визнав Григорія Хоружого винним за ст. 118 КК України (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони) та призначив йому покарання – рік та вісім місяців позбавлення волі. Також із чоловіка стягнуть понад 400 тис. грн моральної шкоди. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.