Інцидент стався у підземному переході в мікрорайоні «Північний»

Рівненська поліція завершила розслідування справи щодо 53-річного охоронця підземного переходу, який в грудні минулого року вбив 22-річного юнака. Відомо, що чоловік визнає провину, але запевняє, що ножове поранення наніс потерпілому під час самооборони. Про завершення досудового розслідування у цій справі прес-служба поліції Рівненщини повідомила у середу, 24 травня.

Злочин чоловік скоїв ввечері 15 грудня у підземному переході, що на перехресті вулиць Романа Шухевича, Богоявленська та проспекту Генерала Безручка. Між охоронцем та трьома чоловіками раптово виник конфлікт, під час якого він наніс один удар ножем в грудну клітку 22-річному чоловікові. Травми виявилися несумісні з життям – потерпілий помер на місці.

Також він поранив двох товаришів потерпілого, яким було 23 та 36 років. Їх обох з ножовими пораненнями забрали у медзаклад, відомо, що перебували вони у стані середньої важкості.

Ніж, яким охоронець підземного переходу наніс смертельне поранення 22-річному потерпілому

Після скоєного охоронець самостійно викликав «швидку», поліцейських та очікував їхнього приїзду. Чоловіка тоді затримали і відправили у СІЗО, але, судячи з ухвал у судовому реєстрі, 29 грудня суд змінив йому запобіжний захід на домашній арешт.

Поліція зазначає, що 53-річний обвинувачений розкаюється у скоєному, але запевняє, що захищався від нападу трьох хлопців.

Йому інкримінують порушення ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство), санкція якої передбачає від семи до 15 років тюрми.