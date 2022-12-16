Інцидент стався у одному з підземних переходів Рівного

У Рівному охоронець підземного переходу наніс ножові поранення трьом перехожим. Зазначається, що між ним та компанією чоловіків виник конфлікт, але що саме стало його причиною – наразі невідомо. Наймолодший потерпілий, якому було 22 роки, помер. Ще двоє поранених чоловіків, віком по 23 та 36 років, потрапили у лікарню. Водночас у поліції зазначають, що після скоєного нападник сам викликав швидку і поліцію. Наразі його затримали і відправили під варту.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався близько 21:00 у четвер, 15 грудня. В цей час компанія трьох хлопців йшла підземним переходом, що у мікрорайоні «Північний» у Рівному. Між ними та охоронцем підземки з наразі невідомих причин виник конфлікт, під час якого 52-річний чоловік вдарив ножем у груди 22-річного юнака. Після цього він завдав по одному удару в руку та спину іншим двом чоловікам.

«Одразу після скоєного він викликав швидку, поліцейських та очікував їх на місці пригоди. Попри вжиті реанімаційні заходи життя 22-річного хлопця врятувати не вдалося. Іще двох 23-х та 36-річного чоловіків із ножовими пораненнями госпіталізували», – йдеться у повідомленні. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції, наразі стан потерпілих середньої важкості.

52-річного рівнянина затримали, наразі він перебуває в СІЗО. Під час огляду місця події поліцейські вилучили необхідні докази, зокрема і ніж, яким чоловік завдавав ударів.

Справу кваліфікують за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Чоловікові загрожує від семи до 15 років ув'язнення. Незабаром йому оберуть запобіжний захід. Наразі правоохоронці опитують учасників інциденту та з'ясовують, що стало причиною конфлікту.