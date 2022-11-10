Родичі вбитого вимагали для замовника вбивства, 27-річного Павла Павловича, довічне ув'язнення

Верховний суд остаточно призначив 15 років ув'язнення мешканцю Рівненщини, який замовив вбивство односельчанина. У 2019 році 27-річний Павло Павлович найняв трьох виконавців, аби вони вбили 30-річного мешканця села Юрія Пишняка, який заважав йому «займатись злочинною діяльністю і встановлювати кримінальний вплив». Замовлення чоловіки виконали: вони побили чоловіка, а тоді застрелили з автомата. Згодом їх затримали неподалік українсько-білоруського кордону. В 2021 році суд призначив виконавцям злочину по 14,5 років ув'язнення, а замовнику – 15 років тюрми. Родичі загиблого намагались оскаржити це рішення, вимагаючи довічного покарання, однак і апеляційний, і Верховний суд їм у цьому відмовили.

Зазначимо, що інцидент стався в ніч з 6 на 7 лютого 2019 року в Старому Селі на Рівненщині. Місцеві мешканці знайшли на подвір'ї застреленого 30-річного мешканця села Юрія Пишняка. Пізніше прикордонники затримали трьох виконавців злочину у селі Березове, неподалік українсько-білоруського кордону. Вони розповіли, що вбивство скоїли на замовлення 27-річного односельчанина загиблого з прізвиськом «Американець». Його згодом затримали у Рівному на орендованій квартирі.

За офіційною версією, між замовником та вбитим були неприязні відносини, оскільки Юрій Пишняк заважав зловмиснику «займатись злочинною діяльністю і встановлювати кримінальний вплив». З цих причин Павло Павлович замовив його вбивство.

У лютому 2021 року Кузнецовський міський суд засудив замовника до 15 років позбавлення волі. Трьом спільникам суд призначив по 14,5 років за ґратами з конфіскацією майна. Вирок місцевого суду до Рівненського апеляційного суду оскаржили всі сторони: захисники обвинувачених, прокурор та потерпілі. Захист вимагав скасувати вирок у зв’язку з невинуватістю їх підзахисних, прокурор та потерпілі наполягали на довічному ув’язненні.

4 квітня 2022 року Рівненський апеляційний суд залишив вирок Кузнецовського міського суду без змін, відхиливши апеляційні скарги сторін.

«Не погодившись із таким рішенням суду апеляційної інстанції, родичі покійного бізнесмена, визнані у справі потерпілою стороною, оскаржили його до Верховного Суду, наполягаючи на скасуванні вироку та проголошенні нового судового рішення, в якому присудити чоловікам довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду відхилив апеляційну скаргу потерпілих, а рішення місцевого та апеляційного судів залишив без змін», – повідомляє прес-служба Рівненського апеляційного суду.

Відтак рішення Касаційного кримінального суду набрало законної сили.