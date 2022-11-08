Після скоєного юнак витягнув тіло 17-річної вбитої на подвір'я

На Рівненщині 21-річний юнак молотком вбив свою 17-річну дівчину. Після скоєного він витягнув її тіло на вулицю, повідомив по телефону своїх родичів про скоєне і втік. Затримали його за 15 км від села, у селищі Клевань. Наразі юнак перебуває у СІЗО. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався близько 19:30 у понеділок, 7 листопада. До поліції зателефонував 46-річний мешканець села Обарів. Він повідомив, що його син, імовірно, вбив свою дівчину.

«Наразі встановлено, що 21-річний юнак, перебуваючи за місцем свого проживання разом із дівчиною – 17-річною мешканкою села Руда Красна, наніс їй численні удари по голові молотком. Потому витягнув тіло з помешкання на прибудникову територію, по телефону повідомив про скоєне родичам та почав утікати. Виявили його у селищі Клевань», – йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримала поліція. За зовнішніми ознаками молодик перебував у стані сп’яніння: у нього відібрали біологічні зразки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство), яка передбачає від семи до 15 років ув'язнення. Наразі юнак перебуває у слідчому ізоляторі.