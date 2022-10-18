Рівненський суд призначив 12 років тюрми 44-річному чоловікові, який зарізав свого сусіда. Вбивство він скоїв ще в 2019 році під час сварки. Після цього він втік з дому та декілька днів переховувався у одному з монастирів області. Чоловік запевняв, що не здатен на вбивство і що взагалі не пам'ятає, як це сталось, але суд на основі доказів визнав його винним.

Про вирок Рівненського міського суду стало відомо 18 жовтня, після повідомлення прес-служби прокуратури. Тіло вбитого чоловіка з ножовими пораненнями шиї знайшли 29 грудня 2019 року в коридорі загального користування у одному з будинків у мікрорайоні Ювілейний.

Правоохоронці встановили, що загиблий проживав у квартирі поряд з місцем вбивства, а смертельні тілесні ушкодження спричинив йому сусід, який з місця злочину втік. За декілька днів вбивцю розшукали та затримали в одному з монастирів Рівненської області.

«Прокурор на основі зібраних доказів довів, що того вечора між загиблим та обвинуваченим виник конфлікт через побутові непорозуміння, в ході якого зловмисник умисно вдарив свого сусіда не менше восьми разів кухонним ножем в шию. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події», – йдеться у повідомлення.

У суді рівнянин свою вину визнав частково. Переконував, що він на таке не здатен, що вбивство сталось не умисно і він взагалі не пам’ятає таких подій у своєму житті.

Суддя визнав його винним у порушенні ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та призначив йому 12 років ув'язнення. Зазначимо, що максимально йому загрожувало до 15 років тюрми.

Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.