54-річний чоловік наніс своєму гостю не менше 35 ударів металевим совком. В якийсь момент совок розламався, але чоловік продовжив ним бити знайомого

Рівненський суд призначив 12 років ув'язнення 54-річному мешканцю села Шпанів, який в 2019 році вбив свого гостя металевим совком. Крім того, він повинен заплатити родичам вбитого 500 тис. грн моральної компенсації. Сварка між чоловіками розпочалась через те, що власник квартири запідозрив знайомого в крадіжці грошей. Він наніс йому не менше 35 ударів металевим совком у голову, від чого потерпілий помер на місці. У суді обвинувачений заявив, що шкодує про вчинене, але стверджував, що просто перевищив межі самооборони.

Як йдеться у вироку Рівненського райсуду, інцидент стався ввечері 6 жовтня 2019 року. Вдень двоє чоловіків разом зі знайомими рибалили на річці та вживали алкоголь. Ввечері один з них погодився, аби знайомий переночував в нього вдома на орендованій квартирі. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого власник житла наніс своєму опоненту 35 ударів металевим совком у голову. Від важких травм потерпілий помер на місці.

У суді обвинувачений свою провину визнав частково. За його словами, конфлікт розпочався через спробу знайомого вкрасти гроші. Також чоловік запевнив, що схопив совок лише щоб відбитись від нападу. Після того, як знайомий впав, він забрав гроші та заснув. Прокинувшись зранку він побачив, що 40-річний знайомий мертвий. Злякавшись наслідків своїх дій, він поїхав до сестри, але того ж дня його затримала поліція.

Підсудний також заявив, що шкодує про вчинене, але водночас зазначив, що не мав умислу на вбивство, а лише перевищив межі самозахисту.

Втім, суд дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується. Його визнали винним у порушенні ч.1 ст. 115 ККУ (вбивство) та призначили 12 років ув'язнення. Крім того, суддя Михайло Таргоній також задовольнив цивільні позови родичів загиблого. Тож обвинувачений повинен буде сплатити батьку загиблого 250 тис. грн та його 15-річній доньці також 250 тис. грн.

Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.