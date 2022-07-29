Рівненський суд призначив десять років ув'язнення 29-річній жінці, яка сокирою вбила свою матір. Жінка до останнього заперечувала свою причетність до вбивства і перекладала провину на невідомого чоловіка, який нібито заходив у гості. Втім, слідство довело, що саме вона декілька разів вдарила матір сокирою по шиї.

Про вирок Рівненського райсуду стало відомо в п'ятницю, 29 липня, після повідомлення прес-служби прокуратури області.

Інцидент стався в грудні 2019 року в селі Олександрівка Рокитнівської громади. 29-річна жінка, яка була в стані алкогольного сп'яніння, з ревнощів декілька разів вдарила свою матір сокирою по шиї. Від важких травм потерпіла 45-річна жінка померла на місці.

«Правоохоронці запідозрили дочку в причетності до вбивства, проте вона перекладала вину на якось невідомого чоловіка, який, нібито, приходив до її матері. Навіть під час судового розгляду обвинувачена своєї вини не визнала, однак прокурор надав достатні докази її винуватості», – йдеться у повідомленні.

Жінку визнали виною в порушенні ч.1 ст. 115 ККУ (вбивство) та призначили їй десять років ув'язнення. Вирок суду ще не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.