Дві компанії відпочивали у дворі під час коменданської години, коли між ними виникнув конфлікт

Вночі у Рівному під час масової бійки 16-річний хлопець важко поранив 30-річного чоловіка. Потерпілий потрапив до лікарні з ножовим пораненням живота, його прооперували. Поліцейським підліток пояснив, що опонент напав на нього першим. Справу розслідує поліція за статтею про нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Наразі юнак перебуває у СІЗО.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався близько опівночі в понеділок, 27 червня. До правоохоронців надійшло повідомлення про бійку на проспекті Генерала Безручка у Рівному.

«Поліцейські на місці події встановили, що попри комендантську годину дві різних компанії орієнтовно із семи осіб відпочивали у дворі житлових будинків. Між ними згодом виник словесний конфлікт, а потому бійка, під час якого неповнолітній завдав удар клинком розкладного ножа 30-річному рівнянину», – повідомляє деталі інциденту поліція.

Потерпілого госпіталізували до лікарні, у нього діагностували проникаюче ножове поранення черевної стінки. Чоловікові зробили операцію, наразі він у важкому стані. Крім того, до медзакладу доправили ще одного 30-річного мешканця Рівного, якого після надання допомоги відпустили.

Зі слів неповнолітнього, потерпілий накинувся на нього першим. За результатами огляду на стан сп’яніння 16-річний хлопець був тверезий. Усі обставини події встановлюють слідчі в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає п'яти до восьми років ув'язнення.

Наразі 16-річний хлопець перебуває в СІЗО. Йому вже оголосили про підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження.