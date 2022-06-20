Біля озера на Рівненщині сталась масова бійка за участі 40 людей. У ній взяли участь мешканці села Степангород та села Біле. Наразі відомо про трьох потерпілих, вони проходять судово-медичну експертизу. Чому саме стався конфлікт, встановлює поліція.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, бійка сталась ввечері у неділю, 19 червня, в селі Біле поблизу місцевого озера. Орієнтовно у ній взяли участь близько 40 людей. Це мешканці села Біле та мешканці сусіднього села Степангород Вараського району.

«До поліції про отримання тілесних ушкоджень звернулося троє осіб — жителі села Біле. Втім, до лікарні за меддопомогою вони поки не зверталися та проходять судово-медичну експертизу, яка встановить ступінь тяжкості тілесних ушкоджень», – йдеться у повідомленні.

Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Рівненщини, про бійку поліцейських повідомили очевидці. Чому саме виник конфлікт, наразі невідомо, оскільки учасники ще не допитані. Додають, що особи зловмисників встановлені, з ними працюють правоохоронці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає максимально до року виправних робіт.

Зазначимо, що село Степангород нерідко фігурує у подібних історіях. У липні 2020 року мешканці села влаштували масштабну бійку з сусіднім селом Хиночі. Сутички тривали близько двох діб, у них взяли участь близько 70 осіб. Сільський голова Хиночів пояснював, що подібні випадки стаються доволі часто.

«Це серйозно вже років так 20. Хиночани ніколи в Степангород не їздили і там не бились. В нас всі проблеми завжди через те, що вони приїжджають сюди і встановлюють порядки. Воно трошки зараз припиниться, бо після таких конфліктів воно зазвичай припиняється. А через півроку – те саме, приїжджають з битами, прутами, пневматикою», – зазначав Микола Шеліган у коментарі Суспільному.