Потерпілий чоловік розпочав конфлікт з компанією хлопців через шум біля магазину, він погрожував їм ножем

У селі Ярославичі на Рівненщині 16-річний юнак наніс травми 50-річному односельцю. Під час конфлікту хлопець тричі вдарив його по голові ногами. Як наслідок, потерпілий наразі перебуває у лікарні в важкому стані. Відомо, що конфлікт між нетверезим чоловіком та компанією хлопців виникнув через те, що вони шуміли біля місцевого магазину.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, опівночі в вівторок, 26 квітня, до правоохоронців надійшло повідомлення медиків про важко пораненого 50-річного мешканця села Ярославичі Дубенського району. Поліцейські встановили, що травми йому наніс 16-річний односелець. Інцидент стався напередодні ввечері, 25 квітня, біля місцевого магазину в селі Ярославичі. Близько 22:00 там розважалась компанія молодих хлопців.

«50-річному чоловіку, що живе неподалік, заважав шум та ліхтарі юнаків, тож вирішив їх прогнати. Він із явними ознаками алкогольного сп’яніння нецензурно виражався на їхню адресу, почав погрожувати та розмахувати ножем в обличчя 29-річному односельцю. Втім, останній не розгубився, скрутив його, відкинув у сторону ніж та сказав хлопцям викликати поліцію. В цей час до 50-річного чоловіка підійшов 16-річний односелець і наніс ногою по голові не менше трьох ударів», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що хлопець навчається в 11 класі. Поліцейським він пояснив, що не мав наміру завдавати чоловікові таких важких травм. У навчальному закладі хлопця характеризують позитивно.

Потерпілий чоловік наразі перебуває у Рівненській міській лікарні, його прооперували. Жодних прогнозів щодо подальшого стану медики не дають.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 ККУ (умисне важке тілесне ушкодження). Незабаром юнаку повідомлять про підозру. Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років ув'язнення.