Рецидивіст повівся з жінкою вкрай цинічно і зухвало, тож вона заявила моральну компенсацію

Рівненський районний суд позбавив волі на три роки Миколу К. за вчинене хуліганство щодо мешканки Рівненської області Катерини М. Чоловік напав на неї на вулиці і почав душити, бо йому не сподобався її зовнішній вигляд. Хулігана, який мав уже кілька судимостей, відтягнув від жертви інший чоловік. За вчинене нападник також має сплатити жінці 12 тис. грн моральних збитків.

Реальний термін позбавлення волі отримав мешканець Херсонщини Микола К. за вчинене хуліганство відносно мешканки Рівненщини Катерини М. Чоловік раніше мав судимості за крадіжки автомобілів, іншого майна, а також за втечу з-під варти. У лютому 2020 року звільнився з Катеринівської виправної колонії. А 31 серпня того ж року він безпричинно створив конфліктну ситуацію з жінкою, зовнішній вигляд якої йому не сподобався.

На вулиці він схопив її руками за шию і душив, аж поки не втрутився інший чоловік. Катерина М. згодом розповіла, що нападник поводився вкрай зухвало. Його затримали, й з вересня 2020 року Микола К. перебуває у місцях позбавлення волі, оскільки він мав непогашену судимість. У листопаді 2020 року, коли чоловік перебував під слідством щодо нападу на жінку, він одержав ще один вирок за крадіжку.

Потерпіла жінка заявила до відшкодування 750 грн. матеріальної шкоди та 50 тис. грн моральної. Підсудний просив врахувати його скрутний майновий стан, тож суддя Рівненського райсуду Михайло Таргоній задовольнив цивільний позов частково — 12 тис. грн моральних збитків та 750 грн матеріальних. Підсудний одержав 3 роки позбавлення волі й уже відбуває покарання.