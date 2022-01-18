Грабіжник спробував втекти, але своєї причетності до нападів не заперечував

Вночі 18 січня львівські патрульні затримали грабіжника, який за вечір вчинив два пограбування своїх знайомих у них вдома. Обидва випадки трапилися на вул. Виговського у Львові. Нападник нещодавно вийшов з тюрми.

Близько 2 ночі зловмисник напав на свого знайомого 54-річного чоловіка у нього вдома, побив його та дружину і забрав у них 4500 гривень. Потерпілий викликав поліцію і повідомив, де може бути нападник.

У квартирі на тій же вулиці 38-річна мешканка повідомила патрульним, що і її пограбував її знайомий. Він проник до квартири, побив її, зірвав ланцюжок з шиї, викрав інші золоті прикраси, мобільний телефон та втік.

Патрульні почали обстежувати довколишню територію. Підозрюваного виявили на вулиці Рудненській.

«Вгледівши службовий автомобіль, він різко змінив напрямок руху. Поліцейські негайно вийшли з автомобіля і пішли за ним. Чоловік почав втікати в напрямку залізничної колії, скинувши наплічник на землю. На вимоги зупинитися він не реагував. Перебігши колію та перестрибнувши яр, він наштовхнувся на командира взводу з напарником, які рухалися йому назустріч», — розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

Чоловік не заперечив свою причетність до пограбувань. У нього вилучили речові докази. Справу передали слідчо-оперативній групі, її кваліфікують за ч. 2 ст. 186 ККУ (грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого) та ч.2 ст.187 (розбій).

У Нацполіції додали, що затриманий — 48-річний мешканець Золочівського району. У грудні 2020 року він звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбій, проте вже за кілька днів вчинив розбійний напад у Харкові, після чого приїхав у Львів, де продовжив свою злочинну діяльність.