Поліція затримала шахрая з викраденими грішми

Рівненська поліція затримала шахрая, який викрав у літньої жінки 280 тис. грн. Чоловік зателефонував до жертви, представився прокурором і заявив, що її донька потребує допомоги після ДТП. Після того, як жінка дозволила незнайомцеві прийти до неї додому, той викрав у неї всі заощадження.

У суботу, 15 січня, близько 14:00 до 86-річної мешканки Рівного зателефонував незнайомий чоловік і повідомив про те, що її донька нібито потрапила в ДТП і що терміново потрібні гроші на лікування. Жінка навіть почула голос, який сприйняла за голос доньки, і та підтвердила, що справді травмована в аварії. Уже за кілька хвилин незнайомець увійшов до квартири жінки, представився працівником прокуратури й сказав, що прийшов за грішми.

Як повідомляє поліція Рівненської області, жінка дала йому 5000 грн й у ту мить, поки відволіклась, незнайомець пішов в іншу кімнату і забрав 7500 доларів, 80 тис. грн та срібні сережки. Коли чоловік пішов, жінка зателефонувала до доньки й дізналася, що з нею усе гаразд. Після цього вона викликала поліцію.

«Працівники карного розшуку Рівненського районного управління поліції спільно із колегами з управління карного розшуку та інших служб оперативно розшукали афериста і затримали його. При собі чоловік мав грошові кошти та цінності, які поцупив у рівнянки. Своїми протиправними діями він наніс їй шкоду на загальну суму понад 280 тисяч гривень», — ідеться у повідомленні поліції.

За фактом крадіжки слідчі відкрили кримінальне провадження, 29-річного зловмисника затримали. 17 січня Рівненський міський суд відправив підозрюваного під варту на 60 діб.