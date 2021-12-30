Шахрайський план з підміною iPhone завів чоловіка на лаву підсудних

Мешканця селища Зарічне Рівненської області засудили до 200 годин виправних робіт за шахрайство з мобільним телефоном. Чоловік замовив новий iPhone в інтернет-магазині, при огляді посилки на пошті підмінив його вживаним телефоном та повернув постачальникові. Поліція розшукала шахрая, він таки заплатив за викрадений телефон, але тепер ще й відпрацює на громадських роботах за свій вчинок.

Про незвичний злочин мешканця Зарічного стало відомо із вироку Зарічненського райсуду. У тексту документа вказано, що на початку травня Андрій Ш. замовив собі в інтернет-магазині новий iPhone 11 Pro Max з аксесуарами вартістю 33,4 тис. грн. Товар прибув на відділення «Нової пошти» у Зарічному і 21 травня чоловік прийшов за своїм замовленням, попросивши попередньо оглянути посилку. Грошей на новий iPhone у Андрія Ш. насправді не було, тож він прийшов із завчасно продуманим планом. Розмістився на столику для огляду так, щоб працівниці пошти не було видно самого процесу, й підмінив новий телефон вживаним підробленим iPhone 12 Pro Max, який зовні був схожий на новий. Забрав з коробки зарядний пристрій та навушники і провернув оператору, заявивши, що товар не підійшов.

Власниця товару швидко виявила підміну і нестачу в коробці аксесуарів, на які не зауважили на «Новій пошті», тож звернулася до поліції. Перевіривши накладні на замовлення та переглянувши відео з камер спостереження пошти, поліцейські розшукали зловмисника. Відносно нього відкрили кримінальне провадження за шахрайство. Потерпіла також заявила до Андрія Ш. цивільний позов. Не чекаючи вироку суду, підозрюваний відшкодував жінці вартість замовленого iPhone. Урешті вона відмовилася від цивільного позову й погодилася на угоду про примирення.

Суддя Зарічненського райсуду Руслана Снітчук затвердила угоду. Андрія Ш. визнано винним у шахрайстві та призначено йому узгоджену сторонами міру покарання — 200 годин громадських робіт. Обидва телефони, новий та вживаний, після оголошення вироку повернули засудженому як власникові, адже за новий він таки заплатив.